"E’ un legame con la nostra terra"

"È una tradizione che si perde nella notte dei tempi, uno dei piccoli segni che ci tengono legati a qualcosa che va al di là della scienza, che fa riagganciare alla nostra terra, alle tradizioni più autentiche. La lettura delle cipolle dà il messaggio che c’è una cultura che si aggancia a un mondo legato a doppio filo alla nostra storia, un mondo che è giusto mantenere. Per noi urbaniesi è qualcosa di cui si parla in casa, fin da piccoli, per me è stato così. Certo, attribuendogli un’importanza diversa, a seconda delle generazioni. E a chi dice che non ne abbiamo più bisogno, io dico che invece ne abbiamo bisogno, ma da altri punti di vista: è una tradizione che rappresenta un legame con una cultura che non esiste più".