E’ un match durissimo ma il Pisaurum la spunta con Roma e può festeggiare

pisaurum

69

roma

61

: Maiolatesi 11, Buzzone 20, Amati 3, Benevelli, Fabbri 12, Ridolfi ne, Panichi ne, Guidi ne, Vichi 2, Pipitone 9, Chiorri 8, Rossi 4. All. Surico.

ROMA: Di Bello 5, Ciancaglini, Benincasa 5, Rapini 15, Galli 19, Taurchini 6, Vitti, Fucek 5, Lucarelli 6.

Parziali: 17-14, 15-11, 13-22, 24-14.

Progressivi: 17-14, 32-25, 45-47, 69-61.

Usciti per 5 falli: Taurchini (Roma).

Gara durissima con tanti ribaltamenti di punteggio. Il Pisaurum soffre ma poi la spunta nella terza giornata dei play In Silver. "Grande aggressività da parte nostra nella prima parte", dice coach Surico. Nel primo tempo infatti i locali arrivano fino a + 12 per poi chiudere sopra di 7 all’intervallo lungo: 32 - 25. Nella seconda parte Roma entra con piu’ convinzione e si porta sul + 7 e chiude il terzo quarto sopra di 2 ( 45 - 47). Nel quarto periodo di gioco la squadra verdearancio si ritrova, va sopra di 15 e chiude con una meritata vittoria per 69 - 61. I pesaresi stanno giocando da vero una bella stagione e anche ieri al PalaMegabox mancava un giocatore estremamente importante come Giunta, infortunato.

b.t.