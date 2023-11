"E’ un truffatore". Non è diffamazione

Se dici su Fb "truffatore" a uno che ti ha truffato, non è diffamazione. E’ il caso di Mario Di Malta, 38 anni, origini siciliane ma residente a Fano, difeso dall’avvocato Vincenzo Blasi. Questi, nel febbraio 2020, diffama su Fb una persona, scrivendo "attenzione, gira questa foto, è un truffatore latitante e molta gente di Fano, Pesaro, Marotta Senigallia, Jesi lo vuole morto. I carabinieri sono sulle sue tracce".

L’uomo cui era diretto il post si era sentito diffamato e aveva denunciato Di Malta. Ieri il giudidice Piersantelli ha assolto l’imputato, sulla base dell’articolo 599 codice penale: non è punibile chi ha commesso in questo caso la diffamazione, "nello stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui o subito dopo di esso". Era infatti emerso che Di Malta aveva fatto due bonifici al venditore oggetto del post, da 9500 e 4000 euro per comprare una Bmw 420, mai arrivatagli. La denuncia fu archiviata.