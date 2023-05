"E’ un’azienda pubblica o privata a seconda della convenienza"

Cristina Cannas, consigliere comunale di centrodestra a Tavullia scrive: "Mi chiedo il ruolo di tutti quegli amministratori pubblici che, presenti all’assemblea dei soci, hanno votato a favore del rinnovo delle cariche e dell’aumento dei compensi del cda di Mms, dimostrandosi solidali con dirigenti che già godono di corpose retribuzioni, invece che coi cittadini amministrati, gravati da rincari costanti nelle bollette emesse dalla stessa società. In secondo luogo sull’ambiguitá di Mms, che si proclama pubblica o privata a seconda della convenienza. Stiamo parlando di un’azienda il cui capitale é a maggioranza pubblica ma il pubblico non solo non indirizza e non incide, ma è spesso succube (e lo abbiamo visto con le inadempienze di Ata), una società partecipata che opera come privata quando, fuori dalla programmazione pubblica, non esita a costituire un’azienda di scopo per costruire un biodigestore, senza che i sindaci dei comuni interessati ne sapessero nulla! Un’azienda che eroga servizi essenziali in regime di assoluto monopolio, e che può realizzare un utile di 15 milioni netti proprio in virtù del continuo aumento delle tariffe. Voglio anche sottolineare che oltre un mese fa ho richiesto i dati sui conferimenti dei rifiuti nella discarica di Ca’ Asprete per poterne verificare quantità, qualità e provenienza e mi é stato risposto dal sindaco che il Comune di Tavullia non ha alcuna documentazione al riguardo e che la mia richiesta sarebbe stata girata a MMS, che ad oggi non ha fornito alcunché. Anche questo denota connivenza e sudditanza palesi, come nella vicenda delle indennità raddoppiate del cda di MMS. Un plauso al Presidente Pierotti per aver avuto la decenza di insorgere contro una simile deliberazione".