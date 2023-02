"E’ vero, non so mediare Ma rifarei quasi tutto"

Dottor Gnudi, dopo la benemerenza cittadina, anche la candidatura a cittadino dell’anno. "Me l’ha detto mia figlia, vi ringrazio". L’abbiamo lasciata a guidare la nave nella tempesta perfetta del Covid. Dove la troviamo oggi? "Sono un libero professionista che gira per le Marche. In questo momento sono in Pronto Soccorso, a Urbino". Che effetto le fa? "E’ una cosa che fino a non molto tempo fa non pensavo avrei fatto. Sono ancora sostenitore del sistema pubblico nazionale, ma in queste condizioni è difficile lavorarci". Cosa rimane di quell’esperienza? "I ricordi belli, i bei gesti, le belle persone con cui ho lavorato e con le quali ho mantenuto ottimi rapporti" Ce ne racconti uno. "Una volta, all’inizio della pandemia, quando eravamo tutti terrorizzati, i vaccini erano ancora lontanissimi e ogni tipo di contatto era sconsigliato, ricordo che mentre con i colleghi ci trovavamo negli spogliatoi per bardarci con tutte le protezioni ci è venuto spontaneo abbracciarci. In quell’attimo sembrava la cosa più naturale da fare". E il ricordo peggiore? "Il non arrivarci, a fare tutto quello che c’era fa fare". Mi dica un suo difetto. "Sono eccessivamente diretto, fatico a mediare" E un pregio? "Sono tenace". La sua esperienza a Marche Nord, dopo due anni vissuti al massimo delle sue possibilità, si è chiusa...