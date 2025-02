"E viale Trento scoppierà di auto"

"Parlare di pedonalizzazione del viale Trieste, 24 ore su 24, tutto l’anno mi sembra davvero una assurdità. Fino ad ora il viale è sempre stato chiuso alle auto dalle ore 18 fino alle 5 del mattino e questo mi è sembrato sempre un buon compromesso, che permettesse alle auto di circolare nei momenti necessari anche per lo scarico merci. E chi passeggerà, durante il solleone in viale Trieste? Io credo nessuno. Idem d’inverno, quando tira la bora. Chiudere il viale significa creare molte problematiche agli albergatori e agli esercenti della zona, in un’area che già aveva pochi parcheggi e tutto il traffico si andrà a concentrare ora su viale Trento. Credo che nemmeno i residenti della via siano molto contenti".