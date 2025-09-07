Eccellenza al via. Fermana a Urbino

Oggi parte il campionato di Eccellenza alla sua 35esima edizione e c’è attesa per vedere all’opera le 16 protagoniste, tutte rinnovate negli organici. Gare casalinghe per l’Urbania e per l’Urbino mentre vanno in trasferta la K Sport Montecchio e la Fermignanese. Calcio d’inizio alle ore 15,30.

Urbino Calcio-Fermana. "Si riparte con grande entusiasmo come ogni prima giornata di campionato- osserva alla vigilia del match il dg dei ducali Ivan Santi- la prima partita ci mette a confronto con una squadra dal blasone importante, quella Fermana che fino qualche anno fa (stagione 22-23) era nel girone B della serie C. Non sappiamo molto dei nostri avversari che sono partiti in ritardo ma hanno acquistato tanti giocatori nelle ultime settimane che hanno militato anche in serie superiori. Il valore lo darà il campo come sempre. Noi siamo pronti anche se ci portiamo dietro alcuni problemi fisici da questo periodo di preparazione. Di sicuro assente Vagnarelli fermo ai box già da un paio di settimane e Riggioni convocato dalla nazionale sammarinese. Ma non siamo abituati a piangerci addosso, la nostra regola è sempre la stessa ovvero quella inculcata da mister Mariani che guarda non al singolo ma alla forza della squadra e del gruppo per creare un amalgama vincente pronta a sopperire ogni difficoltà che si può trovare lungo il cammino del campionato". Arbitra Andrea Eletto di Macerata.

Trodica Calcio-Fermignanese. "Domenica sarà per noi un esordio importante – sottolinea il direttore sortivo della Fermignanese Alessio Monceri - affrontiamo una squadra forte ed esperta, a fronte anche di un mercato estivo molto importante. Entrambe le squadre avranno voglia di rivalsa dopo le varie sconfitte rimediate in coppa". L’allenatore della Fermignanese non potrà schierare (per squalifica) l’ultimo arrivato, l’attaccante Ivan Cirulli attaccante classe 2001 ex Maceratese e nelle ultime tre stagioni al Tavullia Valfoglia. Arbitra Leonardo Crincoli di Ascoli Piceno.

Urbania Calcio-Matelica. "Finalmente si parte - dice il diesse dell’Urbania Stefano Maggi - dopo la gara di coppa ecco la prima di campionato. Giocheremo davanti al nostro pubblico che già domenica scorsa in coppa ha dato una risposta importante". Mister Ceccarini dovrà rinunciare gioco forza allo squalificato Sedrick Kalombo, esterno classe ’95 nella passata stagione alla K-Sport Montecchio Gallo (e prima a Fano) e giocatore anche in Serie B con la maglia della Salernitana e con tante presenze in Serie C con Foggia, Gubbio, Rimini e Lecce. Un’assenza pesante che comunque potrà essere ben ‘assorbita’ da una rosa variegata e composta da giocatori di qualità. Arbitra Mirko Ciccioli di Fermo.

Civitanovese Calcio-K Sport Montecchio Gallo. "Si ricomincia – dice il direttore sportivo della K Sport Ettore Mariotti- ed è come il primo girono di scuola bisogna farsi trovare pronti". Arbitro Giovanni Gallo di Mestre.

Le altre partite odierne: Chiesanuova- Tolentino. Arbitra Francesco Albione di Lecce. Fabriano Cerreto- Jesina. Arbitro Leonardo Caporaletti di Macerata. Montefano Calcio- Sangiustese. Arbitra Nicola Denti di Pesaro. Osimana- Montegranaro Vp. Arbitra Francesco Uncini di Jesi.

Nella foto: Ignazio Carta Amedeo Pisciolini