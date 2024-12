Eccellenza "Il ritorno sarà un altro campionato"

Dopo il calcio giocato Ivan Santi è passato alla scrivania con l’incarico di direttore generale dell’Ubino Calcio militante in Eccellenza. L’abbiamo sentito al giro di boa per un’analisi approfondita su questo torneo. "E’ un campionato davvero entusiasmante - dice Santi - quello che sta andando in scena. Una classifica corta con tante squadre che nutrono ambizioni di vertice anche se la Maceratese ha finora dimostrato solidità e carattere per stare in vetta. Ma il girone di ritorno sarà un altro campionato. Molte squadre stanno cambiando pelle e ci sarà da divertirsi. Ritengo che K-Sport e Urbania hanno tutte le carte in regola per insidiare la prima posizione della Maceratese a seguire il Chiesanuova può essere la sorpresa. Noi speriamo di essere lì a giocarcela con tutti ma prima dobbiamo cercare di recuperare i tanti infortunati che hanno caratterizzato questo girone di andata. Siamo una squadra giovane ma con idee chiare che ci hanno permesso comunque di arrivare ad un passo dai play off. Non ci poniamo obiettivi particolari ma proveremo a non staccarci dal gruppo di testa e le prime partite del girone di ritorno saranno fondamentali. Vogliamo essere noi la sorpresa del campionato al termine della stagione".

"Tra le tante note positive - aggiunge il direttore generale dell’Urbino - mi piace segnalare che abbiamo dei giovani del nostro settore giovanile che stanno dimostrando il loro valore e mi riferisco a Mari, Sergiacomo e Galante che sono il volano per la crescita del movimento calcistico urbinate. La speranza è di vedere sempre più ragazzi di Urbino trovare gloria nella prima squadra. Ci stiamo preparando al meglio per la ripartenza con mister Mariani e tutto lo staff che stanno rimettendo benzina nel motore perché i valori tecnici hanno bisogno di essere alimentati da una condizione fisica ottimale". "Per questo – conclude Santi - vorrei ringraziare chi lavora a braccetto con il mister perché stanno facendo un lavoro davvero importante per la società e mi riferisco ad Enrico Calvo, Andrea Bartolucci, Andrea Santini ed Emanuele D’Ubaldo. L’organizzazione anche dietro le quinte è la vera anima della Società per cui i ringraziamenti vanno estesi anche a tutte le persone che ogni giorno si prodigano per i nostri colori: massaggiatori, magazzinieri, tutti i dirigenti e i vari collaboratori". Dopo la sosta l’Urbino andrà a far visita al Fabriano Cerreto.

Nella foto: il presidente dell’Urbino Marco Lucarini, il mister Nico Mariani e il dg Ivan Santi