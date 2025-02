Eccellenza K Sport, gara tosta. Derby Alma-Urbino. Urbania in casa

In Eccellenza oggi si gioca per la settima partita del girone di ritorno e sono tutte gare probanti. Riguardo le provinciali in programma c’è un derby mentre le altre giocano in casa.

K Sport Montecchio Gallo- Atletico Mariner. "Dobbiamo aspettarci una gara tosta- spiega dalla K Sport il diesse Ettore Mariotti- anche se per opposti obiettivi lottiamo entrambi per qualcosa di importante. L’Atletico Mariner è una squadra rivoluzionata nel recente mercato, segno che crede nella salvezza e vorrà fare il meglio, cosa che dovremo fare anche noi se vogliamo rimanere nelle posizioni che abbiamo". Assente Villanova che dopo l’infortunio al tendine di sette giorni fa giovedì ha subito un intervento chirurgico. Si gioca allo Spadoni di Montecchio alle ore 15. Arbitra Riccardo Latuga di Pesaro.

Alma Juventus Fano- Urbino Calcio. Il direttore generale dell’Urbino Ivan Santi cosi presenta il derby:" Partita che apre un trittico difficile con tre partite in sette giorni. Ci giochiamo molto in questa settimana perché dopo il Fano ci saranno gli scontri con la terza e la prima della classe Chiesanuova e Maceratese. Ci arriviamo carichi e con la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti sperando di recuperare punti e poi capire che finale di campionato ci attende. La partita con l’Alma è il primo crocevia occorre fare molta attenzione perché è una squadra che ha nuovi stimoli dopo l’interessamento per l’acquisizione della società palesato da qualche fanese". Si gioca alle ore 14,30 al Comunale di Fermignano. Arbitra Mirko Ciccioli di Fermo.

Urbania-Matelica. "Oggi per noi sarà una partita importante- sottolinea l’allenatore dell’Urbania Simone Lilli- dobbiamo prepararci ad affrontare un avversario ostico e determinato a dare seguito alla vittoria di domenica scorsa, ma allo stesso tempo essere pronti a giocare una partita da vincere dando seguito ai tre risultati positivi delle ultime tre partite di campionato. Siamo consapevoli e ci prepareremo al meglio per ottenere questo". Si scende in campo al Comunale di Urbania alle ore 15. Arbitra Antonio Tarli di Ascoli Piceno.

Le altre partite odierne: Chiesanuova- Fabriano Cerreto (ore 15), Montegranaro- Sangiustese (ore 15). Monturano- Montefano (ore 14,30). Portuali Calcio Ancona- Osimana (ore 15). Maceratese- Tolentino (ore 15).

am.pi.