Eccellenza: sfide cruciali per le squadre pesaresi nella penultima giornata d'andata

In Eccellenza si gioca per la penultima giornata d’andata. Tre compagini del pesarese sono attese da un turno casalingo, la quarta in trasferta, per tutte saranno gare difficili. Si gioca, tranne che in due casi, alle ore 14,30.

Urbino- Tolentino. "Incontriamo- sottolinea il presidente dell’Urbino Marco Lucarini- la squadra più in forma del momento insieme al Macerata compagine con un organico molto forte, noi purtroppo abbiamo perso qualche giocatore e il mister dovrà sperare che la sosta di Natale ci dia finalmente un po’ di tregua con gli infortuni, detto questo l’Urbino nell’ultimo periodo ha trovato la continuità che serve per stare in zona tranquilla e vogliano continuare a muovere la classifica cercando di stare più in alto possibile". Arbitra Antonio Tarli di Ascoli Piceno.

Maceratese-K Sport Montecchio Gallo. La K Sport ha tesserato l’attaccante Micchi, attaccante 27enne con esperienza in serie D, sarà a disposizione per la trasferta di oggi a Macerata. Disponibile anche l’ultimo arrivato Kalombo (a Monturano ha giocato 20 minuti finali). Calcio d’inizio alle ore 15. Arbitra Stefano Bogo di Oristano.

Urbania- Chiesanuova. "Sarà una partita importante e difficile. - osserva alla vigilia il mister dell’Urbania Simone Lilli- Importante perché venendo dalla sconfitta contro l’Osimana dobbiamo e vogliamo riprendere il cammino in campionato facendo dei punti utili per la classifica. Difficile perché giochiamo contro una "signora" squadra, forte che ha fatto 17 risultati utili in questo campionato". Arbitra Matteo Pigliacampo di Pesaro.

Alma Juventus Fano - Monturano. Al Comunale di Fermignano si affrontano due squadre bisognose di punti. Il Fano infatti in classifica generale occupa ultima posizione e il Monturano è quartultimo in zona playout. La squadra di mister Cuccù (che domenica scorsa era stato richiamato in panchina) è comunque reduce da un bel successo ottenuto a spese della K Sport. Arbitra Andrea Kilian Pina di Como.

Le altre gare odierne: Atletico Mariner- Osimana (ore 15); Montegranaro- Portuali Calcio Ancona; Matelica- Montefano; Sangiustese –Fabriano Cerreto.

Nella foto: Galante e Bardeggia dell’Urbino (G. Colocci)

Amedeo Pisciolini