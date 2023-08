Ecco 2024 pizze gratis Da oggi le prenotazioni

Una volta avevamo un sindaco e poi presidente della Regione matematico. Lo stesso che aveva patrocinato il primo guinness dei primati della pizza Rossini nel lontano 2004. Ora abbiamo una nuova fase politica ma anche di comunicazione moderna che centellina le novità a suon di annunci un po’ oscuri e un po’ difficilmente interpretabili. "Da martedì si aprono ufficialmente le prenotazioni – scrive l’Ufficio Stampa del Comune di Pesaro – per assicurarsi il proprio posto gratuito alla Maxi Tavolata di 2024 pizze Rossini in viale della Repubblica". Al terzo annuncio diventa ufficiale che la pizza con la maionese è gratuita. Come gli annunci roboanti: "Un’iniziativa da record in programma – rilancia la nota comunale – mercoledì 6 settembre, in occasione dell’edizione 2023 de La Rossini – Festival della pizza pesarese". Poi arrivano le spiegazioni del Municipio: "Partecipare all’evento è molto semplice – spiegano il sindaco Matteo Ricci e l’assessore alla Bellezza Daniele Vimini –. Basterà registrarsi e ritirare i coupon, disponibili fino ad esaurimento posti, recandosi all’Info Point Pesaro2024 (in piazza del Popolo 7, da domani martedì 29 agosto dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19 ndr). Oppure al gazebo Rossini2024 allestito in occasione della "Mezzanotte Bianca dei bambini" il 2 e 3 settembre in piazza del Popolo. Sarà una bella, e ghiotta, occasione per festeggiare insieme la Capitale Italiana della Cultura, assaporando uno dei piatti simbolo: la pizza con l’uovo sodo e la maio".

Un grande evento che ricalca quello con l’obiettivo del record da Guinness del 2004 più che la maxi tavolata della Scavolini. "Mixando alcuni degli ingredienti – prosegue la nota – che condiscono l’identità pesarese, come la condivisione, la partecipazione e la voglia di stare insieme". La Maxi Tavolata sarà anche un’occasione lavorativa per le attività economiche. Le pizzerie che vorranno prendere parte all’iniziativa potranno inviare un messaggio whatsapp al numero 3703613251 con testo "INFO ROSSINI 2024". Verranno inviate tutte le informazioni per partecipare.