Ecco ’A Silent Christmas’. Sul palco c’è Mario Mariani

Domani alle 17 nello spazio Pac ovvero Performing Arts Center a Pesaro i via Ciro Menotti ci sarà il concerto di pianoforte e quattri film muti. Lo spettacolo si intitola "A Silent Christmas" e sarà tenuto da Mario Mariani. In occasione del prossimo Natale, l’eclettico pianista e compositore torna a proporre "A Silent Christmas", una collezione di film muti con accompagnamento musicale dal vivo al pianoforte. "A Silent Christmas" è composto da 4 pellicole girate tra il 1909 e il 1925 e per la maggior parte ancora sconosciute in Italia. Tra i titoli si trova "A trap for Santa", uno dei primi lavori di D.W.Griffiths datato 1909, "Santa Claus" del 1925 di F.E Kleinschmidt girata in Alaska, e infine una versione "condensata" di Canto di Natale da Charles Dickens. Tra i numerosi progetti musicali di Mariani, le sonorizzazioni per il cinema muto hanno sempre avuto un posto di riguardo portandolo a suonare e comporre musica per importanti festival di cinema (Festival del Cinema di Venezia, Costa Rica Film Festival, Mostra del Cinema de Valencia, Pesaro Film festival, ecc.), Fortemente riconoscibile per l’eclettico ed emozionante approccio al pianoforte, Mario Mariani concepisce lo strumento come un’orchestra dalle inusuali alchimie sonore dove si fondono, nel tempo presente, il compositore, l’interprete ed il performer. Pianista e compositore, collabora con importanti enti e committenti tra i quali Biennale di Venezia, (con le due sigle del Festival del Cinema), Teatri Stabili (Piccolo di Milano, FVG, Stabile Marche), Ambasciate Istituti di Cultura all’Estero e prestigiose istituzioni internazionali (Teatro Nacional de Costa Rica, Costa Rica Film Festival, UCR ,UNA, Filarmonica Skopje , Acropolis Cartago) con concerti in 4 continenti. Nel 2011 idea e dirige il Teatro Libero del Monte Nerone, festival annuale tuttora in corso.

b.t.