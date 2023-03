Ecco "Cirano deve morire" Amore e poesia in versione rap

La straordinaria storia d’amore e di amicizia di Cyrano de Bergerac ritrova tutta la sua forza poetica e la sua attualità grazie all’incalzante potenza della musica rap in "Cirano deve morire", spettacolo in scena al Teatro Sanzio di Urbino giovedì 16 marzo alle 21. La regìa è di Leonardo Manzan e l’interpretazione di Paola Giannini, Alessandro Bay Rossi e Giusto Cucchiarini.

Una riscrittura per tre voci è una rappresentazione concerto con testi e musiche originali dal vivo che trasforma la poesia di fine ’800 in potenti versi rap. Rime taglienti e ritmo indiavolato affrontano in modo implacabile il tema della finzione attraverso il racconto di uno dei più famosi triangoli d’amore della storia del teatro, la storia di due amici e la donna di cui entrambi si innamorano. "Cirano deve morire" recupera la forza poetica del testo originale attraverso le rime e il ritmo del rap, scelta necessaria, secondo il regista, non solo per esprimere l’eroismo e la verve polemica del protagonista, ma anche per rendere contemporanea e autentica, quindi fedele a Rostand, la parola d’amore. Leonardo Manzan, romano di origine, milanese di formazione, classe 1992, si è rivelato tra i giovani talenti alla Biennale Teatro di Antonio Latella. Info. 0722 2281.

b.t.