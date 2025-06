Ecco #ColoraLaVita con il “Demo Festival“

Il prato del colle dei Cappuccini torna sabato ad animarsi con una giornata di eventi, dal primo pomeriggio fino a notte fonda, dalla color run a dj set di calibro nazionale. Ieri in Comune le associazioni Avis e Auser hanno presentato infatti le iniziative che aprono l’estate urbinate: si comincia con la seconda edizione di #ColoraLaVita, la corsa in cui ci si spruzza di colori e si finisce variopinti ma sicuramente felici.

"Per celebrare la giornata mondiale del donatore – spiega Marco Nardini, presidente Avis Urbino – ritorna la color run che l’anno scorso aveva avuto ottimo successo. Alle 15,30 apertura registrazioni, e alle 16,30 partenza, per circa due ore di camminata. Il costo (12 euro intero, 8 soci Avis, gruppi e bambini) comprende un kit con colori, occhiali protettivi e un sacco per riporre gli indumenti sporchi al termine".

A seguire, il pomeriggio prenderà una piega decisamente più musicale, con un evento tutto nuovo: Demo Festival. "Dopo la color run, partirà la musica che, con vari artisti che si alterneranno sul palco, proseguirà fino alle 3 di notte – spiega Andrea Galeotti, della neonata associazione Demo, affiliata ad Auser –; i cancelli si apriranno alle 19 e la scaletta accontenta tutti, iniziando con gruppi che faranno un po’ di musica rock, poi hit italiane anni ’70-’80-’90. Seguirà un po’ di musica commerciale e, special guest della serata, il dj Night Skinny, un nome importante, produttore musicale dei più importanti rapper italiani, che farà dj set intorno all’una. Concluderanno altri dj del territorio. Durante tutto l’evento saranno aperte una zona bar e una food. Un grazie particolare al main sponsor Squalo Produzioni e a varie altre ditte e commercianti che ci hanno sostenuto". Per “Demo“ sono già aperte le prevendite a 13 euro con drink incluso. Si potrà fare il biglietto anche in loco a 15 euro, fino alle 22, con incluso un menù fisso per cena.

Soddisfatta l’assessore alle politiche giovanili Elisabetta Foschi: "Il Comune è lieto di patrocinare questa giornata che ha visto una proficua unione di forze, creando eventi partiti dalle associazioni e che si sostengono autonomamente. “Demo“, che ha il nome della nuova associazione giovanile, si ricollega idealmente ai vari eventi “After“ organizzati in centro nei mesi scorsi". Per il sindaco Gambini e il presidente provinciale Auser Cabocchi, la speranza che sia il primo di una lunga serie di eventi simili.

Giovanni Volponi