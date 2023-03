"Ecco come recuperare 3 stalli per far rifiatare piazzale D’Annunzio"

Caro Carlino,

ho letto che con il rifacimento di Piazzale D’Annunzio (non capisco perché sia stata cancellata la dizione di Piazzale Trieste, logico prolungamento di viale Trieste e luogo dove hanno vissuto generazioni di pesaresi) si perderanno 9 stalli auto e voglio precisare, se qualcuno legge questa lettera, che su viale Trento, prima dell’incrocio con viale Verdi, direzione Porto, vi è spazio nel tratto a sinistra, per almeno tre automobili, dato che da tanti anni la circolazione dei bus cittadini ha cambiato senso di marcia! Nessuno ha mai controllato! Al momento di ridipingere la segnaletica orizzontale avevo fatto presente ciò agli operatori che mi hanno risposto di aver avuto ordine di ridipingere sulla vecchia segnaletica. Mi sembra troppo facile e semplicistico e vuol dire che nessuno verifica i cambiamenti (da anni) della circolazione e ciò vale anche per gli altri incroci in zona mare dove la carenza di posti auto è ben nota. Chi deve provvedere?

Avvocato Marco Paolini

---

Pubblichiamo questa lettera con la convinzione che i lettori del Carlino hanno spesso e volentieri ragione. Ci limitiamo solo ad aggiungere che la patria delle Benelli non può certo presentarsi con l’attuale qualità delle strade cittadine. Così piene di buche ed avvallamenti da spaventare anche i migliori centauri. Ricci se n’è accorto e ha fatto un mutuo per correre ai ripari.