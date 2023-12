Ecco cosa fare oggi tra spettacoli e teatro con Bizzarri

La domenica prima di Natale cosa fare a Urbino? Sono diverse le iniziative quando lo spettacolo di luci illuminerà il centro storico e piazza della Repubblica dal tramonto. Proprio in piazza alle 17 si esibiranno in danze le allieve e gli allievi del Centro Danza Urbino diretto da Valeria Bin.

La sera, alle 21, al teatro Sanzio ci sarà la prima della stagione teatrale organizzata da Comune e Amat, sul palco Luca Bizzarri nello spettacolo “Non hanno un amico“ tratto dal suo podcast.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili alla biglietteria del teatro in corso Garibaldi, per informazioni 0722 2281.

fra. pier.