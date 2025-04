Ecco cosa scrivevamo ad agosto. Adesso è arrivata la conferma

Era il 25 agosto 2024 quando sul Carlino scrivevamo che non si poteva fare. Che c’era cioè una linea di demarcazione segnata dal decreto legislativo n. 39 del 2013 che non consentiva a Daniele Vimini di essere seduto contemporaneamente nella poltrona di presidente della Fondazione Pescheria con incarichi gestionali e in quella di assessore alla cultura. "Quello che non va bene – scrivevamo –, secondo la normativa che disciplina i casi di ‘inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico’, è che l’assessore Vimini di fatto svolge all’interno della Fondazione Pescheria un incarico gestionale in veste di amministratore". Ora lo dice ufficialmente anche l’Anac.