Ecco i ’ciceroni’ di Utopia. Persone con disabilità faranno da ’guida turistica’

Pesaro, capitale della cultura, merita dei Ciceroni speciali. "Sono i ragazzi di Utopia coinvolti da Pesaro Musei, nell’ambito dell’anno della Capitale 2024, nel progetto Anemo tour – spiega Andrea Boccanera, presidente dell’associazione di volontariato, Gulliver –. I ragazzi con disabilità piccola o media (tra cui persone con disturbo dello spettro autistico, sindrome di Down, non vedenti) stanno seguendo un corso di formazione tenuto da Michela Gaudenzi, responsabile del Coordinamento area didattica e servizi aggiuntivi di Pesaro Musei, per accompagnare i visitatori alla scoperta della città, lungo quattro percorsi turistico culturali ed emotivi, “fuori dal comune“. Il turista che approda a Pesaro potrà considerare la possibilità di scoprire le bellezze e le curiosità del centro cittadino, selezionando sui profili istituzionali anche l’Anemo tour. Per ora due saranno le opzioni: quello “smart“, più breve, vedrà i Ciceroni di Anemo tour accompagnare famiglie in quattro percorsi ideati da Gaudenzi. Insieme ai ragazzi di Utopia ci saranno, su richiesta, le guide specializzate di ogni singola attrazione per aumentare l’esperienza grazie alla conoscenza dei Ciceroni di Anemo". Sarà un po’ come andare a spasso in comitiva con dei pesaresi doc conosciuti all’ultimo minuto. "Dopo un primo rodaggio – continua Boccanera – i Ciceroni di Anemo matureranno l’autonomia di accompagnare i turisti. Solo i non vedenti avranno un tutor personale". E l’altra opzione? "E’ più lunga: prevede la visita del Parco e la pausa pranzo al nuovo ristorante che i ragazzi di Utopia avvieranno nell’ex limonaia del Parco Miralfiore" spiega Boccanera.

Una novità nella novità, quindi. Ieri Gulliver ha ricevuto la pec ufficiale del Comune che assegna all’associazione Utopia, per sei anni, la gestione del bar ristorante Miralfiore. Il 22 dicembre, venerdì, ci sarà una festosa cerimonia durante la quale il sindaco Matteo Ricci consegnerà le chiavi del locale ai giovani di Utopia. L’attività al Miralfiore seguirà l’impronta dell’esperienza fatta la scorsa estate dietro l’alberghiero Santa Marta: l’ex limonaia potrà essere aperta dalla mattina alle 7 alla sera alle 23. Colazioni, pranzi veloci e cene verranno coronati la sera con musica dal vivo affinchè lo spazio, rinnovato, diventi un punto di ritrovo e di scambio, libero da barriere, per stare insieme.

"Questo progetto rientra in un palinsesto più ampio collegato alla Capitale della cultura – spiega Gaudenzi – che il cui soggetto attuatore è l’Università di Urbino. E’ un progetto che affronta in senso esteso il concetto di natura: non solo ambientale, ma anche di biodiversità umana".

Solidea Vitali Rosati