Ecco i dettagli del cronoprogramma

Ma cosa fissava il cronoprogramma della Regione per il nuovo ospedale? Nel testo si faceva riferimento all’accordo di programma con il Comune firmato il 6 giugno 2022 nel quale, tra l’altro, era previsto "il trasferimento delle strutture attualmente presenti nell’area di Muraglia – si legge testualmente – entro il 30 settembre 2024, per permettere l’avvio dei lavori entro i successivi 30 giorni". Poi le altre tappe: entro il 31 dicembre 2022 "l’avvio del bando di gara per il concorso di progettazione"; ed è questa la scadenza sui cui ora si concentrano le accuse di ritardi. Poi, entro il 30 settembre 2023 è fissata la progettazione definitiva, entro il 31 dicembre l’avvio del bando gara dell’appalto integrato, entro il 30 settembre la consegna del progetto esecutivo, entreo il 31 dicembre 2024 l’avvio del cantiere d entro il 31 dicembre 2027 la fine dei lavori.