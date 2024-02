"Ecco i negozi dove si può allattare"

Una bella iniziativa per le mamme con bebè, parte dal centro storico di Fano. E sono già numerosi i commercianti che hanno aderito a questa idea lanciata da Anna Gaudino ed Elena Zampa del ristorante Ambrosia: un angolino per allattare. Un baby pit stop contrassegnato da una vetrofania all’ingresso (vedi foto), un adesivo giallo ben visibile dalla strada con scritto "io allatto qui". "Perché sembra una banalità ma non lo è – sottolineano le promotrici –. Ma la quotidianità per una neo mamma ha sempre molteplici risvolti e ogni cosa che le si presenta è novità da affrontare. Fra queste cose c’è l’allattamento che, non ha né luogo, né orario, né nulla".

Quando una neo mamma deve allattare la propria creatura, spesso è un problema. "Deve poterlo fare nel modo migliore e nei diversi contesti nei quali si trova - proseguono Anna ed Elena -. Le donne in allattamento hanno bisogno di fermarsi e non è giusto siano costrette a spendere soldi per fare una cosa così naturale e necessaria. Ora possono farlo senza alcuna vergogna nei locali aderenti, perché la donna ha diritto di usufruire di un posto caldo e riparato per poter dare da mangiare al proprio figlio o figlia". Al momento le attività aderenti sono: Abacab, Mondadori bookstore, Libreria Ubik, Pasticceria Arturo Piazzetta Brozzi, Pittarosso. "Per chi volesse aderire all’iniziativa può trovare gli adesivi da Ambrosia" concludono le imprenditrici.

ti.pe.