"Ecco i nostri perché sul caso Riceci"

Dopo le audizioni di mercoledì scorso in Commissione EcoMafie alla Camera, dove sono stati ascoltati l’agente immobiliare Mauro Della Betta e l’ex sindaco di Petriano Maurizio Mazzoli, interviene con un commento Sinistra per Urbino. Propongono che da questa vicenda possa nascere un laboratorio di politica partecipata a Urbino. "Le audizioni di Della Betta e Mazzoli contraddicono precedenti dichiarazioni, smentiscono le interviste comparse sulla stampa e il contenuto delle stesse audizioni da parte di altri protagonisti della vicenda. Ormai è un groviglio di dichiarazioni nelle quali ciascuno dei protagonisti smentisce l’altro. A Riceci gli interessi sono economici – scrivono da Sinistra per Urbino –. La discarica non è pensata per il bene dei cittadini, è evidente che se non ci fosse stata l‘iniziativa da parte dei cittadini sensibilizzati da ambientalisti, che hanno cercato anche il dialogo con le istituzioni e con i partiti politici, tutto questo non sarebbe accaduto. Non si sarebbe mossa l’opinione pubblica, non si sarebbe aperta una discussione e un percorso di progettualità per impedire un modello di gestione affaristico della cosa pubblica". Di fatto, se si sapeva tutto, "perché il primo Consiglio comunale sulla vicenda avviene solo nel giugno del 2023?".

fra. pier.