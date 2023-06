Ecco i premi per i giovani meritevoli

Oggi alle 21 in Piazza della Repubblica gli assessorati alle politiche giovanili e agli eventi del Comune premieranno i ragazzi che si sono contraddistinti durante l’anno scolastico, sportivo, lavorativo o nel tempo libero. Sarà consegnata una medaglia a chi ha ottenuto risultati per sottolineare il prezioso lavoro di formazione. Dopo la premiazione "i talenti del Duca", in onore di Federico da Montefeltro, seguirà la festa dello studente in diretta nazionale su Radio Studio Più. Ingresso libero.