Ecco i sette eletti della provincia. Baiocchi, beffa all’ultimo seggio. Pesaro è la grande sconfitta

Nicola Baiocchi e Daniele Vimini dovrebbero andare a bere qualcosa insieme, lasciando da parte i contrasti politici, per condividere l’amarezza delle reciproche beffe elettorali. Baiocchi è stato per ore al secondo posto nella lista di Fratelli d’Italia per numero di preferenze davanti a Nicola Barbieri, sindaco di Mondolfo. Quando mancava un solo seggio in tutta la provincia alla chiusura dello spoglio, intorno a mezzanotte, aveva ancora 68 di voti di vantaggio. Ma il seggio era quello di Ponte Sasso, una delle roccaforti di Barbieri, che lì ha piazzato il sorpasso: è finita con 26 voti di differenza che proiettano il sindaco di Mondolfo in consiglio regionale lasciando fuori Baiocchi.

La beffa di Vimini è di tenore diverso: il vicesindaco ha incassato 5.356 preferenze nella lista del Pd, arrivando secondo dietro Micaela Vitri, che è arrivata a 6.336 assicurandosi l’elezione. Ma tutti avrebbero messo la mano sul fuoco che anche il secondo posto sarebbe stato più che sufficiente per entrare in Regione. E invece no. Paradossalmente è stata la lista civica di Matteo Ricci a prendere il seggio che tutti consideravano sicuro per il Pd e che invece è andato Massimo Seri. Tradotto: Vimini è stato beffato dalla lista del suo eterno compagno di viaggio Ricci che gli ha tolto il seggio, lo ha tolto a Pesaro e l’ha "regalato" all’ex sindaco di Fano.

Tra Baiocchi e Vimini, comunque, c’è una differenza sostanziale: il primo quasi sicuramente rientrerà in consiglio regionale subentrando a Baldelli che riavrà il suo posto in giunta, mentre Vimini resterà a fare il vicesindaco. Non c’è per lui infatti nessuna speranza legata alle probabili dimissioni di Matteo Ricci, che molto probabilmente tornerà al Parlamento europeo: in tal caso, il posto del candidato sconfitto scatterebbe nel collegio di Ancona e andrebbe a Michele Caporossi, ex dg di Torrette.

"Il risultato di Fratelli d’Italia in città e in provincia è stato molto positivo – dice Baiocchi – e al di là del mio risultato personale che comunque è stato davvero molto positivo, sono sicuro che il presidente Acquaroli darà un riconoscimento alla città di Pesaro".

Ecco, Pesaro. Il capoluogo esce con le ossa rotte perché non è riuscito a mandare ad Ancona nessuno degli uomini dell’uno e dell’alto fronte su cui aveva puntato, confermando da un lato le ben note difficoltà del Pd e dall’altro il suo essere ovviamente città periferica rispetto al potere regionale di centrodestra che ha ben altri centri nevralgici, sia in provincia che nel resto delle Marche. Bisogna prendere atto che oggi, a maggior ragione dopo la sconfitta di Ricci, Pesaro è stata marginalizzata ulteriormente. Ha un mezzo consigliere regionale che è Micaela Vitri, "mezzo" nel senso che la sua candidatura è un po’ di Vallefoglia e un po’ di Pesaro, città nella quale però non ha avuto per niente il sostegno del sindaco Biancani e quasi per niente di Ricci. Oggi la Vitri, che ha ottenuto un risultato straordinario con 6.337 preferenze, è più la candidata espressione del Pd provinciale piuttosto che di Pesaro.

Quanto agli altri eletti, Francesco Baldelli ha mantenuto sostanzialmente le attese: è stato il vincitore in provincia grazie al voto bulgaro di Pergola e dintorni, grazie agli oltre mille voti presi a Fano e anche ai 624 presi a Pesaro, dove però aveva investito molto e forse si aspettava di più. Quasi sicuramente, dicevamo, tornerà a fare l’assessore. Un ruolo in giunta potrebbe toccare anche a Enrico Rossi, il sindaco di Cartoceto che ha incassato 3.436 voti: è il delfino di Mirco Carloni ed è il maggior indiziato a prendersi il posto nella squadra di Acquaroli che spetta alla Lega. In tal caso, il suo posto in consiglio regionale lo prenderebbe Nicolò Pierini, sindaco di Piandimeleto, secondo nella lista della Lega con 2.222 preferenze.

Detto dell’ex sindaco di Fano Massimo Seri, che è riuscito a far fruttare al massimo le sue 1.581 preferenze nella lista del presidente, pesano molto le conferme di Marta Ruggeri (Movimento 5 Stelle) e Giacomo Rossi (Civici Marche): non era facile per nessuno dei due centrare il bis e invece ce l’hanno fatta meritatamente.