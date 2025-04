Ecco il 25 Aprile da Tavullia a Montecchio

L’unione dei comuni Pian del Bruscolo celebra l’80° anniversario della Liberazione con un programma ricco di eventi. Le celebrazioni inizieranno alle 9,30 a Gabicce Mare con la cerimonia nel giardino delle Donne Partigiane in via XXV Aprile e con la deposizione delle corone ai monumenti cittadini. Seguirà il ricordo della Medaglia d’Onore a Giuseppe Michelacci, deportato nei lager nazisti, e la consegna onoraria dell’Anpi alla partigiana Federica Salvatori. A Tavullia alle 11, invece, la delegazione accompagnata dal Corpo Bandistico di Colbordolo si recherà in via San Michele per la deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti, per poi proseguire verso il monumento di Quota 204 in strada Pozzo Basso. A Montecchio di Vallefoglia alle 11,30 dall’hotel Blu Arena partirà una parata militare fino al Cimitero di Guerra del Commonwealth. Si procederà alla deposizione di una corona di alloro e al picchetto d’onore da parte del 28° Reggimento Pavia. Alle 21 al teatro comunale di Gradara le iniziative concluderanno con testimonianze partigiane.