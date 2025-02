Ecco il bottino dei ladri. Ori sequestrati sul bolide

Ecco la refurtiva, controllate bene, potrebbe esserci anche la vostra. La polizia stradale di Bologna (Sottosezione Bologna Sud) aveva fermato venerdì scorso un bolide, un’Audi Rs6, in A14, vicino a Bologna. L’auto, modello famigliare, era ricercata in quanto segnalata come mezzo usato da una banda di ladri che aveva fatto colpi anche a Pesaro e Cattolica. I ladri, dopo l’intervento della polizia in A14, erano fuggiti nei campi.

Una volta ritrovata l’auto, gli agenti hanno controllato gli oggetti contenuti all’interno. A bordo è stata infatti ritrovata l’attrezzatura da scasso (trance, piedi di porco, flessibili, cacciaviti e radio) e molti oggetti provento dei numerosi furti in abitazione (nelle foto sopra) che risultano fatti anche nella nostra provincia. Sono visibili orologi da collezione, collane, borse eccetera.

"Al riguardo – si legge nella nota della polizia stradale – si segnala che per chiedere informazioni e/o rivendicare la proprietà degli oggetti è possibile contattare il seguente recapito telefonico: 051-6111811".

L’auto era stata una prima volta avvistata all’altezza del casello di Forlì ma, a causa del forte traffico presente in quel momento, le pattuglie del tratto non erano riuscite a fermarla. Pertanto, visto che il veicolo continuava a sfrecciare in direzione Bologna, è stato strutturato un dispositivo volto a intercettarlo: il corretto posizionamento delle pattuglie ha così permesso di bloccare l’Audi all’altezza del km 15 della A 14, senza alcun pericolo per gli altri utenti presenti sulla carreggiata.

La macchina era stata segnalata nei giorni precedenti al 12 febbraio scorso nei pressi di abitazioni in cui erano stati tentati dei colpi, nella zona nord della provincia, quindi Gabicce e poi anche Cattolica.