Ecco il Bus Rapid Transit. Vallefoglia, il trasporto cambia. La Regione ci mette 11 milioni

Da Morciola a Pesaro in un ‘batter d’occhio’, si scaldano i motori per il nuovo ‘Bus Rapid Transit’ che collegherà la città di Pesaro e Vallefoglia in meno di mezz’ora: molto meno, insomma, rispetto alla ‘Circolare’. "La Regione ha deciso di investire 11 milioni di euro per questo progetto innovativo di ‘respiro europeo’" ha detto Francesco Baldelli, assessore regionale alle Infrastrutture e Lavori pubblici al termine del tavolo tecnico di definizione del progetto convocato ieri ad Ancona.

Ma di cosa si tratta nello specifico?

"L’idea è quella di realizzare una linea di trasporto molto più veloce rispetto alla classica ‘Circolare’ che partirà da Morciola e attraverserà, in circa 20 minuti, tutta la zona industriale per poi arrivare a Pesaro. Vogliamo offrire un ottimo servizio giornaliero non solo agli studenti ma anche ai lavoratori delle industrie del territorio – spiega Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia e Presidente dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo –. Un’ ottima scelta sia per guadagnare tempo ma anche per ridurre l’inquinamento ambientale e il rischio di incidenti lungo la strada proprio perché più persone utilizzeranno il nuovo mezzo meno macchine ci saranno in circolazione".

Quali saranno le caratteristiche del nuovo autobus?

"Sono quattro gli elementi strategici che rendono il Brt un’infrastruttura vincente – afferma Baldelli –. I suoi punti di forza saranno: la competitività della velocità commerciale rispetto al traffico privato, l’ampia accessibilità e la sicurezza delle fermate, il comfort e la sostenibilità dei mezzi impiegati e l’infrastrutturazione di priorità. Gli autobus a ‘transito rapido’ sono veicoli elettrici di ultima generazione capaci di ricaricarsi anche in viaggio. Sono mezzi che si inseriscono in un sistema di fermate moderne, tecnologiche, facilmente accessibili, sicure e di soluzioni che garantiscono la scorrevolezza e la velocità del viaggio attraverso, ad esempio, tratti di corsie preferenziali e semafori intelligenti".

Un innovativo progetto di trasporto pubblico che si rifà alle esperienze delle aree metropolitane europee e che spinge verso un cambiamento più sostenibile nei confronti dell’ambiente ma allo stesso tempo proponendo un’alternativa rapida e conveniente a tutti i cittadini. "Un’idea pilota che vorremmo estendere in tutta la regione" conclude così Baldelli. Al tavolo tecnico di presentazione erano presenti, oltre a Beldelli e Ucchielli, anche Lara Ottaviani e Massimo Benedetti, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Adriabus.

Ilenia Baldantoni