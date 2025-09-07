Ecco il “Cammino viola“. Peruviani tra cultura e fede

Oggi è l’ultimo giorno per visitare la mostra Cammino Viola. Identità di un popolo, ospitata nel cortile di Palazzo Gradari (orario 10-13 e 15-21). L’esposizione porta nel cuore di Pesaro la forza simbolica della tradizione peruviana legata al culto secolare del Señor de los Milagros, intrecciando religione, memoria e storia della migrazione. L’immagine sacra, dipinta nel 1651 da uno schiavo africano deportato in Perù, è divenuta nel tempo un simbolo identitario per un popolo in diaspora.

Il percorso espositivo propone fotografie, testimonianze e oggetti rituali che documentano oltre dieci anni di celebrazioni della comunità peruviana di Pesaro, restituendo il racconto di tanti che hanno intrecciato radici lontane con una nuova quotidianità. Al centro c’è la migrazione, intesa non solo come spostamento geografico, ma come atto di resistenza culturale, capace di generare nuove forme di appartenenza. Il Cammino Viola non va inteso in senso liturgico, ma come cammino migrante: valigie cariche di oggetti, immagini e memorie che attraversano l’oceano per riattivare un senso di identità in un contesto nuovo. Una dimostrazione di come la diaspora possa trasformarsi in un ponte tra le Marche e il Perù, tra radici e futuro.

"Sono da 30 anni in Italia, e a Pesaro dal 2005" racconta Elisabeth Ballon, collaboratrice della Fratellanza del Señor de los Milagros. "Questo culto ha 300 anni di storia e si è mosso come un virus nel mondo: dove c’è una comunità peruviana, c’è il Signore dei Miracoli, celebrato nello stesso identico modo in ogni luogo. È un modo di sentirsi a casa". A Pesaro, il culto ha trovato la sua sede dal 2012 nella chiesa del Porto, luogo di incontro per i tanti fedeli della fratellanza presieduta da Marina Centeno. In occasione del Giubileo, le tante fratellanze del mondo si riuniranno a Roma il prossimo 19 ottobre per la benedizione di papa Leone.

