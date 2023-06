Ecco il centro estivo per adulti. "Ma vi farà tornare bambini"

Meditazione e sport si incontrano sotto una nuova veste nel centro estivo per adulti che, da mercoledì alle 18.30 con l’open day gratuito, prenderà il via nella location del ristorante e bar di Bagni Paradiso, tra spiaggia e mare. Saranno sette gli incontri che si svilupperanno attraverso la teoria esperienziale di consapevolezza e sport, sfruttando strumenti come la canoa, bicicletta e sup. "Le lezioni in totale dureranno 45 minuti con una prima parte di meditazione, non solo da seduti, e una seconda parte di attività sportiva che cambierà da appuntamento ad appuntamento. La terza parte sarà invece dedicata alla socializzazione con l’aperitivo nel ristorante di Bagni Paradiso – ha spiegato l’organizzatrice Giorgia Baldini, counselor e operatrice mindfulness –.

"In ‘Mindfulness, sport – centro estivo per adulti’ si ritorna bambini riscoprendo quella spensieratezza che da adulti siamo abituati a perdere non godendoci più della libertà riferita alle piccole cose. Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere anche nuove persone, un modo per accrescere la socialità dei singoli individui".

Due lezioni al mese – ognuna dal costo di 10 euro, oppure con il pacchetto di sei lezioni da 8 euro l’una – che "propongono alla città qualcosa di innovativo riconoscendo il connubio tra sport e mente – sottolinea l’assessora Mila Della Dora –. In un periodo dettato dalla frenesia e dall’irascibilità, pensare alla cura mentale e fisica diventa fondamentale".

L’iniziativa, riservata ad adulti over 25, prevede una prenotazione al numero: 348 7732843 che può essere fatta anche direttamente in loco durante la giornata di open day.

