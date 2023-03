Ecco il cocktail antisballo "Così eviteremo incidenti"

Un cocktail analcolico per impedire lo sballo e prevenire gli incidenti stradali. A Pesaro nasce la rete dei “BAR-Responsible” a sostegno al progetto nato per informare, formare e prevenire gli incidenti stradali correlati al consumo di alcol e droga, promosso dal Comune di Pesaro e finanziato dal Dipartimento per le politiche antidroga–Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il nuovo cocktail sano,e buono sarà da oggi in circolazione anche in città: si chiama "Drive in" e si potrà trovare negli esercizi che hanno aderito al progetto. Ma che colore e sapore ha questa bevanda che dovrebbe prendere il posto dei superalcolici nei locali pubblici? Analcolica, dal colore amaranto, ha un percorso gustativo fruttato e di personalità, buona polpa e persistenza. E’ stata ideata dai ragazzi della 5ªE guidati dal docente Steven Del Cipolla e presentata ieri dagli studenti e studentesse della 4ªH di accoglienza turistica del Santa Marta per “BE-REsponsible”. I ragazzi hanno iniziato dalla parte teorica: la visione del docufilm "Ogni giorno" sulla storia di Francesco Saccinto, morto a 15 anni a Corinaldo perché investito da un autocarro guidato da un ubriaco. Da qui l’idea di creare qualcosa di utile e concreto con “BE-REsponsible”. "Un’idea arrivata dagli studenti delle scuole superiori e dell’Università di Urbino – ha spiegato Riccardo Pozzi, assessore al Fare –. Gli esercizi che aderiscono sensibilizzeranno i giovani sul tema".

"Ci aspettiamo una adesione ancora più alta – ha detto Enzo Belloni, assessore all’Operatività – per cambiare l’approccio dei ragazzi alla serata". Il nome è stato scelto dai ragazzi dopo un sondaggio sulla pagina Instagram curato dagli studenti dell’Università di Urbino. "Ci rivolgiamo a un pubblico vasto – spiega Alessandro Fiori, dell’Università degli Studi di Urbino –. anche ai ragazzi delle superiori, che abbiamo incontrato con dei focus group, e che ci hanno fatto sapere che gli studenti hanno difficoltà a chiedere cocktail analcolici perché non ce ne sono di loro gradimento. Questa è+ una risposta al mercato".

L’istituto Santa Marta, ha detto Carlo Balocchi, vicepreside "è sempre – sempre impegnato e vogliamo ringraziare i docenti e i ragazzi delle nove classi che hanno partecipato al progetto".

Domani il comitato di Pesaro di Croce Rossa Italiana sarà nel piazzale del Santa Marta per accompagnare gli alunni in un percorso con visori Alcovista che simulano la guida in stato di ubriachezza ed ebrezza. Presente la comandante della Polizia locale Francesca Muzzini e le associazioni di categoria.