Ecco il nostro mercatino per i terremotati

A seguito del terremoto che il 6 febbraio ha colpito Siria e Turchia, noi studenti della Scuola Secondaria di Iª “E. Campanini” ci siamo domandati quale potesse essere il modo per aiutare le popolazioni coinvolte. Così ci siamo messi subito all’opera e abbiamo organizzato una raccolta fondi. Queste le nostre proposte: la classe prima avrebbe venduto primule forniteci dai vivai “Pascucci”, mentre le classi seconde e terze avrebbero provveduto alla vendita di dolci. Il 14 e il 16 febbraio abbiamo allestito dei tavoli all’ingresso della nostra scuola, curando la presentazione dei prodotti, il banco di vendita ed esponendo cartelli informativi. Abbiamo decorato le piantine confezionandole e inserendovi una girandola da noi realizzata, mentre per i dolci abbiamo creato degli addobbi per abbellire i pacchetti. Poi dalle 11.30 alle 14 siamo scesi a turno in cortile per dedicarci alla vendita di quanto preparato. I prodotti sono stati venduti a partire da un’offerta minima di 5 euro e siamo rimasti sorpresi di fronte alla generosità di chi ha contribuito all’iniziativa, donando addirittura 20 euro per una piantina di primule! Siamo riusciti a raccogliere 1.500 euro.

Il ricavato è stato devoluto ad Avsi, un’organizzazione no profit che realizza progetti di aiuto umanitario, presente stabilmente in Siria dal 2015. Per noi ogni articolo venduto è stato come porgere la mano ai terremotati. Ci è piaciuto aiutare, ci abbiamo messo tutto il cuore e siamo contenti. Siamo stati noi i primi a esserne sorpresi. Il Papa ce lo dice: ci conviene uscire dal guscio, perché solo se usciamo possiamo vedere che è possibile.