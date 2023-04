Ecco il Piano sanitario Abbattere liste d’attesa e mobilità passiva Intanto Pergola cresce

Cosa aspettarsi dalla sanità marchigiana nei prossimi due anni? E’ tutto scritto, o quanto meno immaginato, nella bozza del piano socio sanitario della Regione, "che da qui a maggio – dice l’assessore regionale Filippo Saltamartini – sarà al centro di incontri con amministratori, sindacati, cittadini, ordini professionali, per poi approdare, entro l’estate e con tutti gli aggiornamenti, all’approvazione del Consiglio".

Obiettivi principali sono l’abbattimento delle liste d’attesa (attraverso l’istituzione di Cup provinciali) e della mobilità passiva, anche utilizzando l’apporto del privato convenzionato; e poi l’investimento su una sanità del territorio: non più ospedali che centralizzano servizi e prestazioni, ma una risposta calibrata sui vari stabilimenti, compreso quello di Pergola, che ne esce rafforzato. Ad esempio per quanto riguarda la rete dell’emergenza urgenza. L’ospedale della Città dei Bronzi verrà infatti potenziato "per le attività di Pronto soccorso con personale medico dedicato all’emergenza-urgenza". In generale, comunque, si prevede un "riequilibrio ospedaliero del territorio" per patologie a media e bassa intensità di cure, con un potenziamento della diagnostica (soprattutto risonanza magnetica). Un percorso a cui contribuiranno anche le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità.

Si istituisce la Centrale operativa 116117: un servizio telefonico gratuito 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per le cure mediche non urgenti. E, sempre per favorire una sanità "più vicina al cittadino", si punta a investire sulle cure primarie, ovvero medici di base e pediatri di libera scelta, figure che saranno previste nelle Case di Comunità. Per quanto riguarda le cure domiciliari, arriva l’infermiere di famiglia o comunità, che farà da tramite tra il paziente e il sistema sanitario.

L’infermiere di comunità ci porta all’altro tema caro alla giunta regionale: la famiglia. Il piano dedica ampio spazio al consultorio familiare, che sarà potenziato, e a tutto ciò che attiene all’area materno-infantile. Ad esempio, garantendo gli appuntamenti per gli screening, assicurando ovunque la possibilità del partoanalgesia e riducendo i tagli cesarei se non in presenza di una indicazione medica chiara. Nel 2021 tra Pesaro e Fano la percentuale di cesarei è stata del 20%; del 25% a Urbino.

Gli ospedali, come detto, vengono riorganizzati: questo implica una "revisione" e un "adeguamento della dotazione di posti letto", che vede la nostra provincia all’ultimo posto. Questo "bilanciamento" avvantaggia le aree interne, come appunto ancora Pergola, il cui ospedale sarà potenziato in termini di risorse, economiche e umane, e prestazioni erogate. Pergola che nel 2021 ha avuto 844 ricoveri totali (Pesaro 12mila, Fano 12.143 e Urbino 7.116).

Novità anche per quanto riguarda la salute mentale, per la quale si parla di una "revisione della residenzialità", che coinvolge "pochi pazienti ma che rappresenta la voce di spesa più corposa in ambito psichiatrico". Saranno riorganizzati i Centri di salute mentale, con la ’stabilizzazione’ dei Servizi di sollievo. Quanto alle liste d’attesa, si punta a rafforzare le prestazioni in base alle Ast di residenza. Questo anche per arginare la mobilità passiva, che pesa enormemente sui bilanci regionali e che dipende in larga parte proprio dal nord delle Marche.

Benedetta Iacomucci