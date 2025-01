Ecco il punto prelievi. Ma infuria la polemica

Si inaugura questa mattina il punto prelievi nel comune di Carpegna attivato dall’Ast. "Continuano le implementazioni dei servizi sul territorio -spiega Alberto Carelli, Direttore Generale Ast PU- ringraziamo l’amministrazione comunale che ha messo a disposizione i locali e un ringraziamento agli operatori che lavoreranno nella nuova struttura. Per ora monitoreremo gli accessi - conclude Carelli - e valuteremo l’implementazione qualora ce ne fosse bisogno, per un comune delle aree interne che ha necessità di un servizio territoriale essenziale".

L’accesso al punto prelievo, che aprirà a partire dal 29 gennaio, è consentito senza prenotazione e sarà momentaneamente attivo il secondo e il quarto mercoledì del mese, nella fascia oraria dalle ore 07 alle ore 08. Lo sguardo del sindaco Mirco Ruggeri però è critico: "Sulla sanità nell’entroterra di cambiamenti rispetto alla giunta regionale precedente ne ho notati pochi, se non nessuno. Ci era stata assicurata una attenzione maggiore: io apprezzo questa giunta regionale ma sulla sanità non ci siamo proprio. Per cui anche una cosa elementare come l’apertura di un punto prelievi diventa un fatto importante. Come è sotto gli occhi di tutti si vede che l’ospedale di Sassocorvaro è aperto per finta; quando invece uno deve partire per l’ospedale di Urbino è necessario farsi il segno della croce, tanto è congestionato, mancante di personale e non attrezzato. È evidente che non può avere quel solo ospedale, soprattutto per l’emergenza urgenza, la capacità di assorbire i bisogni di tutta l’area interna, tanto più per il pronto soccorso. Del resto è un decennio che chiediamo di riaprire il primo soccorso a Sassocorvaro ma nessuno ci ascolta". Non è felice, dunque? "Per Carpegna è una cosa positiva ovviamente. Lo prendo come un piccolo segno nella desertificazione dei servizi sanitari nell’entroterra. Per chi di noi deve fare le analisi del sangue è importante, garantisce di poter usufruire di un servizio basilare senza dover per forza fare venti chilometri di strada, specie in inverno quando magari le nostre strade sono ghiacciate. Devo dire però che seppur lo considero un traguardo minimo, riuscire ad averlo è stato inaspettatamente difficile: pur riconoscendo l’impegno di tutti gli attori, ho notato mancanza di una regia ed è stata necessaria la competenza e la tenacia del dottor Luca Pasquini, medico di medicina generale di Carpegna e vicesindaco". Soddisfatto il consigliere regionale Giacomo Rossi: "Sono orgoglioso di aver fatto la mia parte per questo piccolo ma importante risultato".

Andrea Angelini