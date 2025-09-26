Ecco il “Teatro segreto di Cagli“ per la Giornata Fai

Sarà il Teatro Segreto di Cagli il luogo da visitare nella “Giornata FAI“ di domenica. E’ un esempio di manifesto culturale risorgimentale, alquanto raro nel panorama nazionale. Se molti teatri ottocenteschi italiani si distinguono per eleganza architettonica o ricchezza decorativa, rarissimi sono i casi in cui l’intero edificio diventa per l’appunto manifesto culturale e patriottico. Qui, infatti, architettura, pittura, scultura e parola si fondono in un complesso programma iconografico unitario, che fa del Teatro un autentico tempio laico della memoria e dell’educazione civile, di rilevanza che travalica i confini comunali e regionali. Domenica 28 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – offrirà al pubblico l’occasione di scoprirne i segreti con l’iniziativa Il Teatro Segreto.

Un evento che propone, per la prima volta al pubblico, l’inedita lettura fatta dallo storico Alberto Mazzacchera, della fastosa decorazione ottocentesca, strettamente legata ai patrioti risorgimentali di Cagli e Perugia e agli ambienti massonici che contribuirono a costruire un linguaggio di libertà, civiltà e progresso. Il sipario storico con Federico Barbarossa, i simboli che scandiscono la sala (dal cigno alla sfinge greca, da Pegaso all’aquila), le Arti liberali e i grandi uomini della cultura universale – da Pitagora a Dante, da Galileo a Rossini – compongono un percorso che guida lo spettatore verso la conoscenza e l’elevazione morale. A questi si affiancano le lapidi dedicate a Garibaldi dalla Società Operaia, a Mazzini e Cavour dai Reduci delle patrie battaglie, segni concreti della gratitudine civile e del forte legame con le battaglie risorgimentali.

Questa nuova interpretazione restituisce al Teatro di Cagli la sua identità più profonda e nascosta: non solo spazio scenico di spettacoli e musica, ma manifesto politico e pedagogico, costruito per istruire e ispirare i cittadini. Le visite guidate da Alberto Mazzacchera – della durata di circa un’ora – sono previste in cinque turni (ore 10, 11,30, 15, 16,30, 18), per gruppi di massimo 40 persone. Al termine agli iscritti FAI è data l’opportunità esclusiva di accedere ai praticabili, in gruppi ristretti e guidati. Un appuntamento da non perdere, che rivela come, proprio a Cagli, un teatro ottocentesco possa trasformarsi in un’opera civile e simbolica, destinata a trasmettere valori universali ancora oggi attuali.

Mario Carnali