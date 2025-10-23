Ecco il tesoro del Collegio Raffaello. Così risplende il pozzo del Settecento

La valorizzazione in chiave turistica del Collegio Raffaello parte del pozzo del 1710 recentemente riscoperto, e ancora attivo, all’interno dell’edificio. Ieri, il Legato Albani ha inaugurato il restauro della sala che lo ospita, accessibile dal cortile, la targa apposta al suo esterno e la nuova illuminazione, che lo renderà ben visibile e visitabile ogni giorno.

Tale pozzo è uno dei recenti ritrovamenti effettuati tra i vari piani del palazzo e che il presidente Giorgio Londei intende rendere visitabili nei prossimi mesi: "Dopo tanto tempo, il centro storico, che è già vivo di per sé, riscopre delle bellezze - commenta -. Tutte le decisioni per queste riaperture sono state prese all’unanimità dal Consiglio d’amministrazione. Il luogo che inauguriamo è una nuova scoperta: nella mappa storica dei pozzi pubblicata dall’Università non risulta. Di recente sono emerse anche due gallerie sotto al palazzo e tutto è partito dall’antica cisterna che abbiamo trovato in via Battisti. Gran parte del merito va alla ditta di operai che qui lavora e che ogni tanto mi diceva "qui c’è qualcosa". Il Legato ha come funzione primaria la formazione degli studenti - oggi quasi 800 - e la cultura. Abbiamo una serie di iniziative pronte, tra cui l’uscita di un nuovo volume sul Collegio, e ora rivolgiamo anche ai turisti queste bellezze".

Il pozzo, a pianta esagonale, ha impressa la datazione "1710" sulla parte frontale, una pianta esagonale e dietro di sé, ora, un pannello che ne racconta la storia, in italiano e inglese. Di pannelli ne seguiranno altri, da posizionare in punti rilevanti dell’edificio e nei nuovi luoghi che saranno aperti al pubblico, una volta esplorati con il Gruppo speleologico urbinate. "La scoperta di questo pozzo e delle gallerie serve a completare la panoramica storica del sistema di approvvigionamento idrico - spiega il presidente del Gsu, Enrico Maria Sacchi -. Sotto a Urbino c’è molta acqua, soprattutto tra piazza Rinascimento e piazza della Repubblica: ecco spiegati i tanti pozzi. Stiamo ancora esplorando le gallerie, mentre nel pozzo del 1710 ci siamo calati fino in fondo. Al suo interno abbiamo visto due passaggi murati, al di là delle quali ci sono dei corridoi parzialmente agibili".

Tutti i lavori sono condotti in collaborazione con il Comune. Il sindaco, Maurizio Gambini, spiega che Urbino sia "una città ricca, perché ricca di acqua. Mi fa piacere che sia stato portato alla luce questo nuovo elemento. Il fatto di indicare la data di costruzione è una valorizzazione per i turisti, che da questi piccoli, ma grandi, particolari riescono a capire quanto Urbino sia viva e come e perché sia stata costruita qui, oltre a quanto ci sapessero fare i nostri antenati".

