Ecco ‘Kimera’, imparare divertendosi: associazioni e studenti protagonisti

"Imparare divertendosi" questo è il motto del nuovo progetto "Kimera" finanziato dalla Regione Marche-Dipartimento delle politiche Giovanili che intende seguire le orme del progetto "Meraki" che ha riscontrato grande successo tra i giovani. Un’iniziativa della durata di 12 mesi che coinvolge varie associazionidestinata alle scuole superiori per promuovere nuove modalità di aggregazione e di crescita. Il tutto è stato presentato ieri nella sede dell’Unione Pian del Bruscolo. Ma di cosa si tratta? Nel dettaglio mancano ancora tempi e dettagli, ma in generale parliamo di una serie di attività rivolte agli studenti e divise in sei percorsi: il primo chiamato "I luoghi dell’incontro" nel quale sarà proposto un progetto basato sul confronto per dare nuova vita a determinati spazi del territorio; poi il percorso "le scuole come luoghi di sperimentazione" accompagnato da un laboratorio teatrale ed un’attività finalizzata a trasformare l’arte in professione; il terzo percorso riguarda la cittadinanza attraverso gli "Speech cocktail", ossia aperitivi culturali nel corso dei quali si discuterà su temi di attualità; il successivo riguarda la possibilità di far diventare la passione un lavoro attraverso una formazione sui nuovi ambiti lavorativi e diversi laboratori formativi; infine gli ultimi due percorsi saranno incentrati sull’arte con la possibilità di creare una residenza artistica di cinque giorni a Vallegaudia; tutto si concluderà con la narrazione dei risultati ottenuti attraverso un evento e uno spettacolo finale. Un programma che mette insieme i comuni aderenti e le scuole con le varie associazioni del territorio che prenderanno parte ai vari laboratori e percorsi.

"E’ una grande soddisfazione presentare questo progetto – ha detto Camilla Murgia, assessora alla Gentilezza e alla Crescita del Comune di Pesaro – che coinvolge tantissimi soggetti ma soprattutto mette al centro il nostro territorio e la creatività delle nuove generazioni".

"Questo è un progetto che agisce sia negli spazi aggregativi del territorio sia all’interno delle scuole – ha aggiunto il coordinatore Andrea Albertini – dove ognuna delle associazioni mette in campo le proprie qualità realizzando le attività per questo percorso di formazione". I comuni coinvolti sono quelli di Gabicce Mare, Gradara, Montelabbate, Pesaro, Tavullia e Vallefoglia insieme alle associazioni giovanili Tribaleggs, Critica Pop, Tavolo Studenti, Zoe, Giogrà e Teatro delle Ombre. Queste le scuole aderenti: liceo "Mengaroni", liceo "Mamiani", Istituto alberghiero "Santa Marta", istituto tecnico "Bramante Genga" e gli istituti comprensivi "Lanfranco" e di Montelabbate. Per maggiori informazioni consultare il sito https:associazionezoe.comkimera.

Alla conferenza stampa di presentazione c’erano anche Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia e presidente dell’Unione, Laura Macchini, vicesindaco di Tavullia ed Elia Briganti dell’associazione Tribaleggs.

Ilenia Baldantoni