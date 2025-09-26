Ecco la "Blu Life" del Bramante: domani via al campionato

Una serata in grande stile quella del Bramante che mercoledì scorso ha riunito ben 270 persone nel salone dell’Hotel Baia Flaminia per presentare le sue squadre, dalla serie B Interregionale all’Under 15. La formazione di punta del settore giovanile sarà l’Under 17 che partecipa al campionato di Eccellenza, mentre l’Under 19 e i più piccoli, che hanno due gruppi, faranno la Gold. "Siamo squadre tipicamente pesaresi, senza veri lunghi che qui non nascono - sorride Fabio Mancini, responsabile del settore giovanile - ma siamo molto orgogliosi del fatto che diversi ragazzi che hanno vestito la nostra maglia, poi hanno fatto strada nel basket".

Sulla panchina della prima squadra, che domani sera al Palamegabox inizia il campionato di serie B Interregionale ospitando Forlimpopoli (palla a due alle 21), siede per il 15° anno consecutivo Massimiliano Nicolini: "Vogliamo essere un’opportunità per tanti giovani di mettersi alla prova: faccio notare che dei dieci pesaresi che oggi militano in A2, almeno sette sono passati da noi, anche solo per una stagione". Il roster costruito in estate dal ds Piccini è molto futuribile "con capitan Michele Ferri che è un faro, dentro e fuori dal campo" sottolinea il suo coach. Il capitano, che veste per il sesto anno la canotta del Bramante, dice che "è ancora presto per giudicarci perché l’età media, a parte me, è molto giovane, così come il mio spirito che è rimasto intatto. L’energia sarà il nostro motore".

Mentre il responsabile marketing della società pesarese, Matteo Longoni, ha approfittato della vasta platea, compresi i vertici della Vuelle, per presentare i numerosi progetti del club, come il torneo studentesco che ha trovato l’appoggio di Riviera Banca: "Ci è piaciuta tantissimo l’idea che i ragazzi possano diventare gli eroi della loro scuola - spiega Matteo Merlini, responsabile marketing della banca -. Ci sentiamo molto in sintonia coi valori di questo club e siamo pronti a sostenerli". Dalla Salda, ad della Vuelle, ha fatto i complimenti al Bramante: "Fate la serie B ma avete un’organizzazione da serie A". Con la società cestistica di riferimento la collaborazione tecnica, che valorizza i ragazzi del vivaio biancorosso, dura da un decennio e quest’anno come regalo agli abbonati della Vuelle, è stato concesso l’ingresso gratuito alle partite del Bramante.

e. f.