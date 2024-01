Ecco la borsa usata dal ladro

Fondo cassa prosciugati e porte d’accesso forzate: il 2 di gennaio del 2024 è incominciato con una brutta sorpresa per i commercianti delle casette. Dentro alcune di queste, infatti, sono scoparsi diversi centinaia di euro (circa 500) in altre un po’ di fondo cassa da 50 euro o meno, mentre ad Emanuele del ‘Papiyon creazioni’ è stata rubata una borsa (come quella in foto) che pare essere stata usata dal ladro per infilarci dentro il bottino racimolato razziando otto delle venti casette di legno della piazza. Le indagini della Squadra mobile hanno permesso, dopo poco, di individuare l’autore".

g.m.