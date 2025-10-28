Ecco la Ciclofficina sociale: "Qui si impara a riparare le bici. E sarà un luogo di integrazione"

Il primo impulso alla dinamo di un progetto luminoso l’ha data l’arcivescovo Sandro Salvucci. Risorse del bando Caritas, su fondi Cei 8xmille – anno 2025, infatti sono serviti ad inaugurare il primo esempio di “ciclofficina sociale“ a Pesaro. Il debutto del centro di aggregazione che da sabato pomeriggio ha aperto i battenti a Villa Fastiggi, attirando generazioni e culture diverse unite dall’interesse per le due ruote, ha richiamato una vera e propria folla in via della Concordia. Alla festa tenutasi nel locale con cortile messo a disposizione dal Circolo Arci – associazione capofila e partner insieme alla parrocchia di San Pietro in Calibano e alle associazioni Pesaro30 e Calcio sociale Out – ha partecipato almeno un centinaio di pesaresi. All’imbrunire ciclisti e non hanno assistito al taglio del nastro fatto insieme al sindaco Andrea Biancani e ascoltato dalla voce di Armando Bottazzo, volontario di Pesaro30 e coordinatore del progetto, il senso del progetto sociale.

"Questo posto – ha detto Bottazzo – nasce come luogo aperto al quartiere e alla città: per chi vuole imparare a riparare la propria bici; per chi cerca un momento di incontro e ascolto; per chi desidera mettersi in gioco, condividendo competenze e costruire relazioni. Infatti lo spazio ospiterà laboratori di ciclomeccanica con studenti e giovani, utili anche a formare nuove generazioni di artigiani riparatori di biciclette. Ci saranno percorsi di mobilità sostenibile e attività dedicate all’inclusione sociale". La Ciclofficina Sociale, per il momento avrà aperture limitate ad un paio la settimana: si terranno in orario serale, dalle 20.30 alle 23 circa. Per informazioni sulle iniziative si può visitare, per aggiornamenti, la pagina Fb di Pesaro30. In particolare uno dei progetti di inclusione sociale potrà prendere pienamente forma grazie alla donazione, da parte del Comune di 15 biciclette, recuperate dal deposito di veicoli abbandonati in città. "Abbiamo fatto una selezione tra le bici in buono stato – ha osservato Pozzi, assessore al patrimonio – e con i colleghi Luca Pandolfi (servizi sociali) e Sara Mengucci (sicurezza e mobilità sostenibile) le abbiamo destinate alla Ciclofficina per le proprie iniziative culturali e umanitarie". Infatti uno dei più bei progetti che Ciclofficina porterà avanti è quello di dotare cinque signore, immigrate dall’Africa e da altri continenti, di veicoli funzionali alla loro autonomia di spostamento. Queste signore già coinvolte con altre in un progetto utile ad insegnare loro l’italiano, sono solo un esempio di cosa possa permettere la voglia di pedalare insieme. Alla festa, una nota artistica è stata garantita, dall’autore e illustratore Luca Caimmi, socio di Pesaro30, il quale pennello alla mano, sotto l’occhio divertito dei bambini, ha segnato il cammino intrapreso dalla Ciclofficina.

Solidea Vitali Rosati