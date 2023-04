"Ecco la città del futuro" Prg pronto, tutti i dettagli

Il nuovo Prg è pronto per essere presentato alla città. Appartenenza, connessione, governance, città pubblica: sono queste le linee guida del nuovo strumento urbanistico che deve definire la città del futuro. "Il nostro non sarà un Prg espansivo, come quello vigente (Prg Aguzzi), – spiega il vice sindaco e assessore all’Urbanistica Cristian Fanesi – si costruirà dov’è effettivamente utile e si privilegeranno gli spazi comuni, piegando gli interessi privati a quelli collettivi. L’obiettivo è regalare ai cittadini una vita più felice e costruire una città a misura dei fanesi". Il nuovo Prg dovrà anche promuovere le vocazioni della città, tenendo insieme lo sviluppo produttivo con quello turistico "in una città – fa presente Fanesi – che si trova al centro di un importante nodo infrastrutturale (Fano-Grosseto, porto, aeroporti, A14, ferrovia)" .

E ancora: "Fano ha una importante zona industriale a Bellocchi luogo di fabbriche e di società di ingegneria. Siamo una città ricca di risorse e di lavoro". "Tra gli obiettivi – prosegue Fanesi – c’è quello di agevolare gli investimenti di qualità nel settore turistico, in particolare a sud del Metauro, di puntare all’arretramento della ferrovia Adriatica, di portare l’attenzione su aree importanti come le Terme di Carignano e il Vittoria Colonna, ma anche di non ostacolare gli investimenti produttivi".

In questa direzione va l’approvazione da parte della giunta, la scorsa settimana, dell’atto di indirizzo per l’attuazione della zona industriale di espansione di Bellocchi con una variante non sostanziale al Prg vigente. L’enorme comparto di 60 ettari previsto nel Piano regolatore in vigore è stato suddiviso in 3 sub comparti per rispondere alla crescente richiesta di aree produttive su cui costruire capannoni industriali. Tornando al nuovo Prg, Fanesi aggiunge: "Il documento disegna la città che verrà, a partire dalle esigenze di benessere e socialità delle persone che la abitano, la vivono e la frequentano. Sono proprio le persone il punto di partenza dello strumento urbanistico che prefigura un vero e proprio patto sociale con la cittadinanza e con tutti i soggetti economici, produttivi e sociali". E ancora Fanesi: "Il Prg punta sul concetto di relazione, che permette di connettere cittadinanza, attività produttive ed economiche e portatori di interesse. L’obiettivo è mettere al centro la città, un luogo dove crescere e vivere, che privilegia spazi pubblici ampi e accoglienti, dove la mobilità è lenta e la qualità della vita è al primo posto. Una sfida che si può raggiungere tramite la messa in pratica di progetti cardine che potranno rivoluzionare l’intero tessuto urbano ma che agiranno anche sui singoli quartieri e il modo di vivere gli spazi collettivi". Il Piano regolatore generale già presentato agli ordini professionali, sarà proposto all’attenzione dei cittadini martedì 18 aprile, alle 17.30 a Fano Marine Center.

Questo è il primo di una serie di incontri che l’Amministrazione comunale intende organizzare nei quartieri. "In questa fase – ricordano dal Comune – ai cittadini è riconosciuta la possibilità di presentare le osservazioni e suggerire modifiche, integrazioni, precisazioni e correzioni".

Anna Marchetti