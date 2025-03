Ecco la “De/frammentazione di dramma assoluto“

Con uno sguardo alla scena contemporanea, il Teatro Comunale di Mombaroccio ospita, alle 21,15, di domani De/frammentazione di dramma assoluto di Servomutoteatro. Frammenti scomposti di un drammatico interno familiare nel testo di Fabio Pisano De/frammentazione di dramma assoluto messo in scena da Michele Segreto. Tre attori interpretano i diversi ruoli di una vicenda calata nel quotidiano di una coppia. Zero e Uno sono amici, ma amici di vecchia data. La moglie di Uno è moglie, ma non di così di vecchia data. Vorrebbero un figlio, marito e moglie, ma la natura, si sa, non è sempre benigna e in più, il caso vuole, si sta parlando di personaggi e dunque, se anche fosse, la pancia sarebbe nient’altro che un cuscino. Che cosa avviene, dunque? Chi ci può aiutare a rendere possibile una storia di impossibilità? Un amico, certo. Ma anche delle didascalie. Gli interpreti dello spettacolo sono Francesca Borriero, Michele Magni, Roberto Marinelli. Biglietto da 8 a 15 euro su Vivaticket o solite prevendite.

l. d.