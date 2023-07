Ecco la lettera inviata ai Comuni soci

Ecco il testo della lettera che Marche Multiservizi ha inviato ai Comuni soci.

"Il cda ha preso atto delle diverse dichiarazioni circa il progetto presentato da Aurora Srl. Un’azienda che non investe e non mette in campo nuovi progetti, di fatto, si ferma e si innesca un circolo vizioso che penalizza tutto il sistema con il quale la stessa interagisce, ivi compreso il sistema tariffario che risulta l’unica leva a disposizione per gli investimenti. Questo progetto è ritenuto fondamentale per lo sviluppo economico-finanziario dell’Azienda, per preservare una solidità che le possa consentire di mantenere inalterato il livello di investimenti infrastrutturali, di cui il territorio ha fortemente bisogno, per la qualità dei servizi e per il benessere delle aziende e comunità locali. Tenuto conto che la stessa Aurora Srl, in data 10072023, ha depositato istanza di sospensiva dei termini per la presentazione delle integrazioni documentali nell’ambito del PAUR (180 giorni) – sospensiva autorizzata –, il cda, all’unanimità, ha deliberato di richiedere a tutti i comuni soci di manifestare la propria volontà ad ospitare un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi a mercato nel proprio territorio, con le seguenti condizioni minime: idoneità dell’area secondo i parametri fissati dal D.Lgs.3603 e dal Piano regionale di gestione dei Rifiuti approvato dal consiglio regionale con delibera; disponibilità dell’area da parte della proprietà; volume equivalente a quello previsto per il sito di Riceci, con una franchigia di +20%;

condivisione debitamente formalizzata di comuni confinanti.

La manifestazione di volontà dovrà pervenire entro il 31122023. Resta fermo che, qualora sia manifestata la volontà ad ospitare l’impianto in oggetto, l’iniziativa sarà realizzata con la società Aurora Srl sulla base dei contratti in essere, ivi compresi gli interventi compensativi per il territorio ospitante.