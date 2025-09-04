Ecco la lista civica di Acquaroli: "Ci danno sopra il 4 per cento"

Nel panorama di centrodestra, i civici della lista “i Marchigiani per Acquaroli“ rappresentano la novità: all’ultima competizione elettorale non esistevano. "La nostra è una formazione voluta fortemente da Acquaroli" hanno detto ieri i candidati a Pesaro Urbino. Perché? "Acquaroli, candidato ad un secondo mandato – è stata la risposta corale – ha voluto capitalizzare il lavoro fatto nei territori da una classe politica che si è spesa con le proprie competenze al servizio della gente".

Secondo un sondaggio fresco di pubblicazione, la lista "I marchigiani per Acquaroli" potrebbe portare alla coalizione un 4,1% di voti, rappresentando la quarta forza politica in assoluto, dopo Fratelli d’Italia (dato al 26,1%); Forza Italia (7,7%) e Lega (6,4%). Il sondaggio è quello realizzato da Bidimedia per Ancona Today, su un campione di 1856 contatti totali e 1000 che hanno risposto. Per la proiezione di voto citata Acquaroli otterrebbe il 50% contro il 47,1% di Ricci.

Chi sono i candidati in provincia? Letizia Ceccarelli, 43 anni, commerciante con una lunga esperienza al pubblico in store medio grandi; pendolare con San Marino; forte vocazione per il mondo del volontariato sportivo in cui è attiva; Giulia Marchionni e Marco Lanzi, consigliere comunale di opposizione a Pesaro; Francesca Paolucci, 53 anni, già sindaco di Tavullia per due mandati; Davide Ippaso, 60 anni, funzionario di Confesercenti; Fabrizia Gibiino, avvocato e imprenditrice del settore turistico avendo ereditato una residenza turistica alberghiera a Marotta e Umberto Gennaro, 45 anni, artigiano termoidraulico, residente a Pesaro ed esponente di “Sud chiama nord“, un’associazione di piccole e medie imprese.

Tra i temi trattati, quello relativo al Piano regionale dei rifiuti: Ricci ha già detto no al termovalorizzatore. Il centrodestra che intenzioni ha? "Noi citiamo le parole di Acquaroli – rispondoni i candidati –. Sostenibilità è responsabilità. Vuol dire che avremo il coraggio di scegliere. Siamo l’unica regione, con la Sicilia, a non avere un termovalorizzatore. Servono le tecnologie necessarie a centrare l’obiettivo europeo che vuole un 10% massimo di conferimento in discarica".

Altro aspetto in cui si sono concentrati i candidati è la sanità del territorio. "Va migliorata – hanno osservato –. Non è possibile che un signore di 80 anni debba trovarsi a fare 85 chilometri per una ecografia addominale. Come non è accettabile che i pronto soccorso vengano presi d’assalto per codici bianchi". Come fare? "La soluzione? Moltiplicare presìdi, come le case della salute, dove medici di medicina generale si associano e possono garantire una prima risposta con una diagnostica di base. Così sarebbe giusto spingere il modello della farmacia dei servizi: presidi presenti su tutto il territorio che riescono a dare servizi, come l’elettrocardiogramma, evitando di intasare il Cup".

Solidea Vitali Rosati