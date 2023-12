Ecco la nuova scuola di Tavullia. Arriverà subito dopo la Befana

Quest’anno l’Epifania porterà un regalo diverso ai bambini di Tavullia: il giorno dopo infatti, il 7 gennaio, è stata fissata l’inaugurazione ufficiale della nuova scuola primaria in Strada del Piano. "Un traguardo importante – dice il sindaco Francesca Paolucci – che rappresenta il coronamento di un percorso cominciato all’inizio della precedente legislatura. Nel 2015 infatti, quando abbiamo compreso che c’era necessità di una nuova scuola primaria abbiamo iniziato a lavorare sui finanziamenti giusti per realizzare la struttura senza accendere nuovi mutui. Ci siamo riusciti ottenendo con il nostro progetto un finanziamento, a copertura dell’intero investimento, di 4 milioni e trecentomila euro dal Ministero dell’Istruzione, per il tramite della Regione Marche".

Il progetto, redatto dal geometra Marcello Tasini, dall’ingegnere Cristian Vescovi e dall’architetto Veronica Balsomini, ha visto la costruzione, in un’area già individuata dal piano regolatore nel 1997, di tre corpi che ospiteranno rispettivamente le attività scolastiche (858 metri quadri per 10 aule, 5 laboratori, una sala insegnanti oltre a servizi e ripostiglio), la mensa (223 metri quadri) e la palestra (333 metri quadri). Questi ultimi due edifici sono connessi alla struttura principale con collegamenti coperti. La scuola potrà ospitare fino a 250 alunni. Una struttura in legno moderna, antisismica, edificata secondo i più efficienti criteri energetici con spazi adeguati alle esigenze didattiche di insegnanti e studenti.

Prosegue il sindaco: "Insieme a scuola dell’infanzia, asilo nido e scuola secondaria, prenderà così vita un polo scolastico d’eccellenza. Le operazioni di trasloco si svolgeranno durante le festività, e la prima campanella per i bambini suonerà l’8 gennaio. Nel frattempo, cercheremo, coinvolgendo la cittadinanza, di trovare degli utilizzi per la vecchia struttura. Le progettualità al vaglio sono diverse, a cominciare dalla possibile realizzazione di una piazza-teatro per favorire l’aggregazione e l’organizzazione di eventi. Ci teniamo a che tale decisione sia concertata con la popolazione, dopo aver ascoltato esigenze e proposte".

g. v.