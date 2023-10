Ecco la palestra a cielo aperto a Urbania: inaugurata la prima di Sport nei Parchi

In una splendida giornata di sole ieri a Urbania è stata inaugurata la prima palestra a cielo aperto di Sport nei Parchi della Provincia di Pesaro e Urbino, alla presenza del sindaco Marco Ciccolini, dell’assessore allo Sport, Emiliano Baffioni, della coordinatrice regionale di Sport e Salute, Roberta Baudà e della coordinatrice regionale di Anci Giovani Marche, Irene Ciaffoncini.

"La palestra all’aperto è frutto di un progetto nato durante la pandemia – sottolinea Roberta Baudà – per riqualificare le aree verdi delle città e permettere a tutti di usufruire di attrezzature per lo sport anche all’aperto. È un impegno che Sport e Salute, braccio destro del Dipartimento dello Sport, ha preso coi cittadini per rendere l’attività sportiva accessibile a tutti, nel principio dell’inclusività".

Anche l’Anci rappresentata da Irene Ciaffoncini, coordinatrice regionale di Anci Giovani Marche, si è impegnata attivamente nel progetto collaborando a stretto contatto con il Comune di Urbania per la sua realizzazione. L’assessore Baffioni sul funzionamento della struttura: "Sarà sempre aperta, ventiquattrore su ventiquattro, con accesso gratuito e aperto a tutti. La convenzione con la Polisportiva Montefeltro Nuoto inoltre, prevederà alcune ore alla settimana in cui personale qualificato dell’associazione affiancherà i fruitori degli attrezzi, per il loro corretto utilizzo". Un vero e proprio circuito con varie postazioni, utilizzabili sia dagli sportivi più esperti che dai bambini, dai principianti e anche dalle persone con difficoltà motorie. Un’area digitalizzata utilizzabile con l’app Kompan fit che permetterà, grazie al QR code installato sugli attrezzi, di scaricare dei tutorial con diverse intensità di allenamento, pensato proprio per differenti tipi di fruitori; a far loro compagnia Jury Chechi e Anzhelika Savrayuk come tutor.

Una palestra nata dalla sinergia tra diversi enti e ditte private, la cui realizzazione ha avuto un costo di 25mila euro equamente ripartiti tra Sport e Salute e Comune di Urbania; ulteriori 22mila euro di contributi provenienti dal Ministero e da ditte private, tra cui Greenbor e Cimas Ristorazione, hanno permesso la realizzazione di una struttura più sicura, grazie alla pavimentazione antitrauma in gomma.

"L’amministrazione ha a cuore lo sport, le associazioni e le strutture sportive del territorio. Quella che inauguriamo oggi è una struttura bella e moderna e mi auguro che tutti ne abbiano cura: chiunque può accedervi e ciascuno dovrà averne rispetto, in quanto bene pubblico", dichiara il sindaco Ciccolini.

All’inaugurazione erano presenti anche sportivi locali, ragazzi delle scuole, giovani e bambini che hanno avuto subito la possibilità di utilizzare gli attrezzi coadiuvati da Davide Perez, presidente della Polisportiva Nuoto Montefeltro, l’ASD che per un anno avrà in gestione la struttura. "È il fiore all’occhiello del parco – afferma Perez – ringraziamo l’amministrazione per quest’area e ci impegneremo per incentivare l’attività fisica nel verde, rigenerante anche nelle giornate invernali".

Valentina Damiani