Ecco "La Panoramica": sport, salute ed inclusione per unire Pesaro e Gabicce

Presentata in Comune "La Panoramica", evento podistico organizzato da Atletica Banca di Pesaro - Rg Infissi. Hanno aperto gli interventi lo speaker della manifestazione Leonardo Oliva e il presidente dell’associazione Stefano Fazi.

"La Panoramica 2025 si svolgerà domenica 15 giugno percorrendo la distanza di una Mezza Maratona di 21 km. Quest’anno ci saranno due novità: una nuova distanza di 13 km ed una camminata". Quindi la vice presidente di Atletica Banca di Pesaro, Sara Scavolini è entrata nel dettaglio: "La Panoramica 2025, giunta alla 16ª edizione e 3° Memorial Sandro Pandolfi, si snoda attraverso il parco Naturale San Bartolo, quest’anno oltre ad aver mantenuto l’originale percorso della 21 km che parte da piazza Valbruna a Gabicce Monte per poi terminare in piazza Europa a Baia Flaminia ha affiancato una distanza di 13 km con partenza ai piedi del Castello di Fiorenzuola di Focara attraversando le bellezze del San Bartolo. Abbiamo affiancato anche una camminata di 4/5 km per tutti coloro che non desiderano correre ma amano stare in movimento con partenza e arrivo in Baia Flaminia. Anche quest’anno, la medaglia è in legno ecologico naturale che rappresenta, per la nostra Asd, un impegno di sostenibilità e rispetto per l’ambiente e parte del ricavato di questa gara andrà all’Aido Pesaro. L’iscrizione, quindi, non ha solo un valore sportivo ma anche un impatto sociale. Il pacco gara, che contiene prodotti alimentari e che verrà consegnato durante il ritiro pettorali, è offerto da Spazio Conad. Le maglie sono state donate da RG infissi e da King sport. Hanno contribuito all’organizzazione diversi sponsor tra cui il nostro principale che è la Banca di Pesaro. Tra gli sponsor anche Novagrin fotovoltaico, che sarà partner con la fornitura di 300 bottigliette d’acqua personalizzate, distribuite gratis. La partenza sarà alle 9 sia in piazza Valbruna a Gabicce Monte che a Fiorenzuola di Focara, ci saranno 4 ristori. Anche la camminata partirà alle 9 e anche per essa è previsto il pacco gara".

"Anche i Road Runners saranno a presenti - ha puntualizzato la portavoce Silvia Santini -. Partecipano 5 ragazzi in carrozzina da corsa: Sofia, cittadina dell’anno 2024, Elena,Yimmy, Giorgia e Cristina assieme a 16 spingitori uomini e donne dal cuore grande che arrivano da diverse società di podismo. Questi grandi sportivi alternano la corsa competitiva a quella non competitiva con i Road Runners dove l’importante non è arrivare primo o la prestazione ma correre tutti insieme. Questi veri atleti donano tutto loro stessi per portare gioia e rendere possibile un sogno, essere un po’ come loro, condividere la stessa strada per fare diventare i ragazzi in carrozzina eroi in carrozzella da corsa. Sofia e Cristina partiranno dalla 21 km mentre Giorgia, Jimmy e Elena dalla 13 km".

Hanno concluso gli assessori allo sport dei Comuni di Pesaro, Mila Della Dora e di Gabicce Mare, Roberto Reggiani: "Un evento storico per il nostro territorio che unisce Pesaro e Gabicce grazie al Parco San Bartolo. Una manifestazione partecipata e di festa per tante persone, grazie ai numerosi volontari".

Luigi Diotalevi