Ecco "La perla preziosa": una nuova casa famiglia a Candelara

Avevano cominciato la loro splendida storia nella casa di Monte Santa Maria, un cucuzzolo sulle colline di Pesaro.

Dopo dieci anni Francesco Simonetti e Nicoletta Poderi si spostano in una nuova struttura, a Candelara, più adatta ad accogliere i loro cinque figli naturali e i tre in affido, che hanno diverse disabilità. L’inaugurazione della nuova sede della casa famiglia "La perla preziosa" è in programma domani alle 17 in strada della Pieve, 5/1.

L’arcivescovo Sandro Salvucci celebrerà la Santa Messa, poi sarà scoperta una targa di ringraziamento ai donatori e agli enti che hanno sostenuto il progetto. A seguire poi ci sarà la festa, alla quale parteciperanno anche gli altri membri della comunità Papa Giovanni XXIII di cui fa parte "La perla preziosa".

La casa famiglia a Candelara è stata voluta dalle suore laiche "Pie Artigiane Cristiane" e dall’Arcidiocesi di Pesaro, in collaborazione con la parrocchia di Candelara, per offrire un ambiente accogliente e familiare a bambini e ragazzi in difficoltà.