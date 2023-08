Ecco l’area “Pop Belvedere“ Monte Grimano Terme si rilancia

Nasce l’area Pop Belvedere, inaugurata nei giorni scorsi in quello che era l’ex hotel Belvedere, e si presenta come un nuovo polo dei servizi e del divertimento che vede la riqualificazione e l’affidamento in gestione a privati della piscina “outdoor“ dell’ex struttura ricettiva e un’area sportiva annessa con campi da padel e beach volley.

Tutto ciò è stato possibile grazie al contributo del Pil (Progetto integrato locale), che si è inserito all’interno di un più ampio piano di sviluppo dell’area promosso dal Comune che ha realizzato un importante investimento acquisendo l’area e la struttura dell’ex hotel. Grazie al Pil l’amministrazione ha ottenuto un contributo di 40mila euro, derivante dai fondi del Psr Marche, per la realizzazione di un’area di sosta, la sistemazione del verde e la realizzazione di un camper service attrezzato.

E’ prevista anche una struttura dedicata alla manutenzione e al noleggio bike ed e-bike che sarà gestita da privati in una virtuosa sinergia pubblico-privato. L’obiettivo è quello di riqualificare, in un secondo momento, anche l’albergo ed il ristorante. "Siamo all’interno di un comprensorio eccezionale tra due siti patrimoni Unesco come i centri storici di Urbino e San Marino – commenta il sindaco di Monte Grimano Terme, Elia Rossi –. Questo progetto va proprio in questa direzione riqualificando un’area dismessa e incrementando l’offerta turistica del nostro territorio. Solo in questa prima fase grazie al coinvolgimento dei privati prevediamo 4 nuovi posti di lavoro".

Il progetto del Pil, chiamato I percorsi dell’esperienza alle origini del Montefeltro, coordinato dal Gal Montefeltro, grazie ai fondi del Psr Marche, ha ottenuto un finanziamento di quasi 500mila euro per avviare nei territori coinvolti progetti capaci di potenziare l’offerta turistica dell’intera area del Montefeltro. Sette i Comuni coinvolti a cavallo tra le province di Pesaro-Urbino e Rimini: Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Grimano Terme, Monte Copiolo, Monte Cerignone, Pietrarubbia e Sassofeltrio.

"Abbiamo aperto un’attività di noleggio bike ed e-bike, escursioni guidate e un’officina per un primo intervento di riparazione delle bici – spiega Andrea Spagna di Montefeltro bike che gestirà l’attività insieme a Bike experience San Marino –. Questo è un territorio fantastico, anello di congiunzione tra San Marino, Urbino ed il Montefeltro".

Andrea Angelini