Ecco le prime otto laureate È festa all’Università per Scienze Riabilitative

Si è tenuta nella sala del consiglio comunale la cerimonia di consegna degli attestati di laurea per le prime otto laureate del Corso magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie dell’Università Politecnica delle Marche. A consegnare le pergamene alle 8 neo dottoresse, con la commissione di laurea, il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori. "Alle nostre laureate l’augurio di proseguire con entusiasmo il proprio percorso di vita – afferma il Rettore Gian Luca Gregori – consapevoli delle competenze acquisite all’Università Politecnica delle Marche. Nel nostro Ateneo le studentesse e gli studenti possono trovare ascolto e supporto, qui trovano spazio il merito, l’impegno e la serietà negli studi". Presenti Francesca Frenquellucci, assessora all’Università del Comune di Pesaro, Marco Perugini presidente del Consiglio Comunale, Giorgio Calcagnini, Rettore dell’Università degli Studi di Urbino, Mauro Silvestrini, Preside della Facoltà di Medicina, Nadia Storti, direttrice AST Pesaro Urbino, Maria Gabriella Ceravolo Presidente del Corso di Laurea magistrale e i Presidenti delle Commissioni d’Albo delle professioni sanitarie della riabilitazione, Cristina Chiaramoni (Fisioterapia), Alessandra Renzi (Logopedia), Giuliana Bartocetti (Terapia occupazionale), Teresina Belperio (Educazione Professionale) e Lucrezia D’Oro (Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva).

Il corso, inaugurato nel 2021, ha un percorso didattico fortemente legato alle nuove esigenze del settore sanitario con la partecipazione di docenti di Ancona e Urbino. L’obiettivo è quello di fornire una formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca negli ambiti pertinenti a tutte le professioni sanitarie della riabilitazione (Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista-assistente di oftalmologia, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Terapista Occupazionale, Educatore Professionale, Terapista della neuro-psicomotricità età evolutiva). I laureati magistrali acquisiscono competenze nelle aree della formazione, ricerca scientifica e organizzativo-gestionale utili a rispondere ai bisogni di salute della popolazione in età pediatrica, adulta e geriatrica e a promuovere la qualità dei servizi socio-sanitari. La formazione magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie completa il percorso avviato presso le Lauree triennali dedicati alla professione di Fisioterapista, Logopedista, Educatore Professionale e Terapista della Neuro e Psicomotricità della Età Evolutiva.

Le otto laureate Sonia Asaro, Giulia Bucella, Monia Dominici, Luana Gnaccarini, Giorgia Martinelli, Adriana Michelini Zubcu, Martina Possanzini, Elisa Radi. Pesaro ospita anche i Corsi di laurea triennale in Infermieristica, in Ingegneria per la Sostenibilità Industriale e Sistemi Industriali e dell’Informazione, e il Corso di Laurea magistrale Green Industrial Engineering.