Ecco le regole Può partecipare anche chi non è iscritto

Domani in sessanta seggi della provincia si terranno le primarie Pd. Per conoscere gli indirizzi delle singole sezioni e gli orari di apertura di ogni seggio è possibile consultare la pagina accanto e il sito del Pd provinciale. Sul sito nazionale, c’è un data base con il “trova seggio“ su scala comunale.

Chi vota. Possono votare tutti i cittadini italiani sopra i 16 anni e i cittadini UE residenti in Italia in possesso di permesso di soggiorno.

Per votare. Basta recarsi al seggio con la carta d’identità e la tessera elettorale. Si vota tracciando un X nel nome del candidato a segretario. Possono votare anche i non iscritti al Pd (pagando 2 euro).

In caso di pioggia. Al posto del gazebo c’è un seggio alternativo al coperto.

Il voto on line. Il 24 febbraio è stato il termine ultimo per la preiscrizione al voto on line, utile per l’elettore lontano dal seggio di appartenenza della propria città; per i 16enni; per il voto a domicilio. Chi per motivi vari (lavoro, studio, ...) si dovesse trovare lontano dal proprio seggio si sarebbe dovuto registrare entro il 24 febbraio segnalando l’esigenza di votare fuori dal proprio comune. I presidenti accoglieranno il voto solo per i chi si è preregistrato. Regola che è valida anche per i 16enni, i quali non possono avere la tessera e quindi non sono riconoscibili: la preregistrazione permette la procedura di autenticazione a monte del voto. Per il voto a domicilio verrà organizzato il seggio volante.

La tempistica. I seggi, a seconda delle zone chiuderanno tra le 16 (Monte Cerignone) e le 20 (Pesaro, Fano, Fermignano...). Alle 20,45 verrà divulgato il dato dell’affluenza. Per le ore 21 l’esito sarà ancora approssimativo, ma indicativo della tendenza. Prima si saprà l’esito del nazionale, poi il regionale. Poco dopo le 22 si sapranno i nominati del nuovo segretario nazionale e di quello regionale.

I candidati. I candidati alla segreteria nazionale sono Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. I candidati alla segreteria regionale sono due donne: Chantal Bomprezzi e Michela Bellomaria.