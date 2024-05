Ecco “L’intervallo tra le cose“

Prenderà il via martedì 14 la sesta edizione della rassegna “L’intervallo tra le cose“, che porta nei cinema urbinati documentari e pellicole per riflettere ogni anno su un tema diverso. "Il sottotitolo di questa edizione – spiega il direttore artistico Andrea Laquidara – è “Cinema e indipendenza“: ha il doppio significato di cinema indipendente, anche artigianale, senza i vantaggi di quello industriale, ma anche del cercare indipendenza grazie al cinema. I film che proiettiamo declineranno il concetto di identità e indipendenza in modo diverso e originale".

Si inizia martedì 14 al cinema Nuova Luce con un documentario dell’urbinate Luca Magi, “Storia del dormiveglia“ (2018), che parla di una struttura per soggetti psichiatrici. Mercoledì alle 17 al Nuova Luce un incontro su cinema e psicanalisi con un esperto e una regista. Alle 21 ci si sposterà al Ducale per il recente film di Roberta Torre “Mi fanno male i capelli“, su una donna con disturbi mentali. Giovedì 16 alle ore 18, al giardino pensile del Ducale, concerto per chitarra e tastiera tra elettronico, rock e blues, con una performance del pittore Giuliano Del Sorbo che dipingerà dal vivo.

Chiusura alle 21 con “Futura“ di Alice Rohrwacher, Pietro Marcello e Francesco Munzi, documentario sul futuro dei giovani, con interviste sulle loro prospettive. Il festival è organizzato da Associazione La Ginestra, guidata da Giovanna Errede, e associazione L’eclisse di Angela Cervellieri, è sostenuto dall’università di Urbino. Chiude Laquidara: "La rassegna conclude il laboratorio di cinema dedicato agli studenti iniziato questo inverno, ma aspettiamo anche tanti cittadini: vorremmo che fosse un evento di integrazione di tutti, per questo sarà tutto a ingresso libero, e speriamo che possa diventare un appuntamento annuale, dopo alcuni anni di pausa".

